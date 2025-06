Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que los amplios aranceles impuestos por Donald Trump pueden permanecer vigentes mientras se desarrolla el proceso de apelación. Esta decisión, anunciada por Trump como una "gran victoria" para Estados Unidos, no constituye un veredicto definitivo y la continuación de los aranceles podría ser solo temporal. El Tribunal de Apelaciones de EEUU falla a favor de Trump El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington se pronunció a favor de la solicitud de la administración Trump de suspender el fallo de un tribunal inferior. Este tribunal había determinado previamente que el expresidente se excedió en su autoridad al imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), generalmente reservada para sanciones relacionadas con la seguridad nacional, en lugar de para políticas comerciales generales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aranceles bajo escrutinio La decisión se refiere a los aranceles del 10 % aplicados en abril a casi todos los países, junto con tasas más altas para las naciones con las que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, como China, Canadá y México. Estos aranceles pretendían presionar a los socios comerciales para que abordaran la inmigración ilegal y el tráfico de opioides sintéticos a través de la frontera estadounidense. Próximos pasos El tribunal consideró el caso de "importancia excepcional" y aceleró los procedimientos, fijando una audiencia para el 31 de julio. Hasta entonces, los aranceles permanecerán vigentes, y cualquier posible cambio dependerá de la resolución final del tribunal. El mercado reacciona la decisión sobre aranceles Donald Trump rápidamente elogió la decisión como un éxito, afirmando que "Estados Unidos puede usar los aranceles para protegerse". Sin embargo, los críticos señalan la significativa disrupción del mercado causada por los aranceles, que han perjudicado a las empresas y han impactado el comercio mundial. Cabe destacar que el fallo anterior del tribunal inferior había afirmado que la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para imponer aranceles. La administración Trump ha indicado que está preparando soluciones legales alternativas en caso de que finalmente pierda el caso. La decisión del tribunal se conoció después de las 2:00 a. m. CET, y los comentarios de Trump se produjeron poco antes de la 1:00 p. m. CET. La reacción inicial del mercado fue moderada, aunque los futuros del S&P 500 experimentaron una ligera caída, alcanzando el nivel de 6.020 puntos en las primeras operaciones. Actualmente, justo antes de la publicación de la inflación del IPC, el índice se sitúa en torno a los 6030 puntos, tras haber alcanzado los 6050 puntos ayer.

