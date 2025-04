Por fin ha llegado el Liberation Day de Estados Unidos, o Día de la Liberación, según su traducción al español. Cuesta recordar un evento que generara tanta incertidumbre en la economía mundial como el que viviremos esta noche a partir de las 22:00 hora española, cuando Donald Trump comunique en la Casa Blanca los temidos aranceles recíprocos. Los datos clave sobre el anuncio del presidente serán en primer lugar la magnitud de los aranceles, en qué niveles y si hay medidas adicionales específicas para cada sector. No es un evento binario, ya que podría anunciar diversas políticas arancelarias, desde las meramente simbólicas hasta acciones que podrían transformar toda la economía global. La posibilidad de lo primero no puede descartarse, mientras el riesgo de lo segundo aún está lejos de reflejarse en los mercados. ¿Qué impacto puede tener el Liberation Day en el mercado? En el peor de los casos, en este Liberation Day Donald Trump podría anunciar un aumento generalizado del 20% en los aranceles a las importaciones estadounidenses. El consiguiente aumento de precios costaría al hogar promedio americano el equivalente a entre 3.400 y 4.200 dólares anuales, dependiendo del nivel de represalias de otros países, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale. Opciones más moderadas incluirían un arancel universal del 10% o una escala dinámica de gravámenes recíprocos para un número limitado de socios comerciales, con exenciones en algunas industrias. Es común argumentar que la economía estadounidense no sufriría tanto como otras porque el comercio representa una pequeña proporción de una economía relativamente cerrada. Para el resto del mundo, solo sus exportaciones a Estados Unidos se verán afectadas por los altos aranceles, mientras que la mayoría de las exportaciones estadounidenses se verán afectadas. Sin embargo, prácticamente por definición, nadie se verá más afectado que el consumidor estadounidense. A partir de hoy, los productos importados costarán más, lo que obligará al ciudadano americano a buscar productos alternativos. En el caso de que no existan se verá obligado a pagar un dinero extra por consumir ese producto, pero en el caso de encontrarlo, también podría verse perjudicado si las propias empresas nacionales deciden subir sus precios. Por poner un ejemplo, si un ciudadano americano quiere comprar un bien, pongamos como ejemplo un medicamento de una empresa europea, por 10 dólares y sufre un arancel del 25%, ese producto tendrá un valor a partir de mañana de 12,5 dólares. Como alternativa, existe otro producto en Estados Unidos muy similar pero de peores características o resultados a un precio de 8 dólares. Al saber la empresa que los ciudadanos podrían comprar más de su producto la compañía podría elevar los precios de su medicamento hasta, pongamos de ejemplo, los 12 dólares, siendo un nivel todavía inferior al europeo. Haga lo que haga, por tanto, el ciudadano americano perderá con los aranceles. De hecho, el ánimo de los consumidores parece estar empeorando en la economía estadounidense, e incluso medidas menores probablemente causarían un lastre a largo plazo. El martes, la encuesta ISM manufacturera cayó más bruscamente de lo previsto y el índice de precios subió, lo que indica que las empresas ya se están adaptando a los cambios arancelarios previstos. El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta pronostica que el producto interior bruto de EEUU se contrajo un 1,4% en el primer trimestre, tras ajustar las importaciones de oro. Quizás la mayor esperanza del mercado sea que, independientemente de las cifras, Trump indique que este es el fin de la oleada de amenazas arancelarias. El mejor regalo que podría dar a los inversores en este Liberation Day es la certeza de poder valorar las ganancias futuras de una empresa, si lo consiguen, las cifras principales podrían no importar tanto. Además, la implementación de nuevos aranceles también podría llevar tiempo debido a dificultades logísticas, lo que daría margen para negociaciones. ¿Qué ocurrirá en el Liberation Day? Opinión del equipo de análisis de XTB Desde XTB creemos que en este Liberation Day, Donald Trump finalmente se decantará por un arancel general universal combinado con aranceles sectoriales individuales que estarían sujetos a múltiples rondas de negociaciones. Consideramos que su principal objetivo sigue siendo reducir la rentabilidad de los bonos, y entre los motivos que pueden llevar a este escenario destaca la alta volatilidad del mercado y las incertidumbre, que empujaría a los inversores a buscar activos refugio en lugar de las acciones. En cualquier caso, pase lo que pase, el evento de hoy podría no ser lo más relevante de la semana. El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y un dato por debajo de los 100.000 nuevos empleos, podría desencadenar una oleada de ventas significativas. Sobre la reacción de hoy en los mercados, diríamos que no hay que confiar al 100% de la reacción inicial. Por ponerlo de ejemplo, el Sobre la reacción de hoy en los mercados, diríamos que no hay que confiar al 100% de la reacción inicial. Por ponerlo de ejemplo, el S&P 500 terminó la semana de la quiebra de Lehman Brothers más alto de lo que había comenzado, y todos sabemos lo que acabó ocurriendo.

