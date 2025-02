La libra pierde terreno antes de la decisión de tipos

Los aranceles impuestos por Donald Trump aumentan significativamente la incertidumbre entre los diferentes bancos centrales del mundo. Los aranceles, ya sean directos o indirectos, plantean una amenaza en forma de aumento de la inflación y desaceleración económica. Los bancos centrales, en tiempos de incertidumbre Como resultado, los bancos centrales adoptan una postura de incertidumbre, como se ha visto en el caso del Banco de Canadá, la Reserva Federal o incluso el BCE. Una situación similar puede ocurrir con el BoE. Aunque la debilidad de la economía sugiere una continuación de los recortes de tipos de interés y la medida de hoy está descontada casi al 100%, todavía no podemos estar seguros sobre el futuro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, hoy los tipos de interés deberían reducirse en 25 puntos básicos. Esto significa que después de la medida de hoy, el tipo de interés principal bajará del 4,75% actual al 4,5%. El mercado está incorporando casi en su totalidad a los precios una medida del Banco de Inglaterra. Sin embargo, la cuestión clave es qué camino esperan los banqueros británicos en los próximos meses. Un panorama económico mixto La economía británica no ha estado en buena forma durante mucho tiempo. Aunque el comienzo de 2024 fue prometedor, en los últimos tiempos hemos estado observando un crecimiento económico básicamente plano. Esto indica que algunos banqueros están a favor de recortes más agresivos, mientras que otros aún ven riesgos inflacionarios significativos. Vale la pena mencionar que hoy también recibiremos las últimas proyecciones de inflación, que pueden darnos una mejor idea de los planes del Banco de Inglaterra. Lo más probable es que el BoE aumente las expectativas de inflación para el futuro y reduzca las previsiones de crecimiento, lo que pondrá en tela de juicio las decisiones futuras. No obstante, esperamos que, al menos por ahora, el BoE se mantenga en su plan de continuar con los recortes trimestrales de los tipos de interés. El crecimiento económico en el Reino Unido parece muy débil. Si nos fijamos en los componentes económicos clave, la situación no parece optimista. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las ventas minoristas llevan varios meses luchando por crecer y se mantienen estables. En términos reales, estamos observando una disminución. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Aunque las ventas minoristas experimentaron un fuerte aumento interanual, esto se debió a un efecto de base bajo. La confianza del consumidor es la peor en varios meses. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La producción industrial está volviendo a caer y los indicadores principales sugieren una perspectiva aún peor. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Lo más probable es que la inflación se recupere en enero, no solo por el aumento de los costes energéticos, sino también por factores salariales. Se espera que el Banco de Inglaterra eleve sus proyecciones de inflación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los rendimientos de los bonos han caído ligeramente recientemente, lo que puede que ya no suponga un fuerte apoyo para la libra. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La libra retrocede La libra esterlina está anotando caídas antes de la decisión. La economía parece estar en una condición débil, lo que podría aumentar las posibilidades de una postura más moderada por parte del banco. Al mismo tiempo, sin embargo, existen riesgos de inflación significativos. Las proyecciones pueden determinar en última instancia los próximos movimientos de la libra esterlina. Además, los riesgos relacionados con los aranceles contribuirán a la mayor volatilidad. Incluso si Trump no impone aranceles al Reino Unido, pero decide implementar aranceles en la UE, tendrá un impacto aún mayor en la economía del Reino Unido. Como resultado, el par GBP/USD sigue siendo vulnerable a posibles caídas. Por otro lado, si el banco indica que está deteniendo nuevos recortes debido a la incertidumbre, no está fuera de cuestión que el par GBP/USD pueda intentar probar el área de 1.2575 en el futuro cercano. Fuente: xStation5

