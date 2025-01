Los índices de Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento moderado a pesar de la venta masiva de ayer en los mercados estadounidenses y las criptomonedas. Los índices chinos no muestran una dirección clara hoy. El mercado de valores japonés muestra un ligero crecimiento, con el índice subiendo un 0,50% hasta los 40.000 puntos. El índice SG20cash de Singapur sube un 1,50%, mientras que el índice de Australia cae un 0,15%. El índice de confianza del consumidor ajustado estacionalmente de Japón para diciembre se situó en 36,2, ligeramente por debajo del 36,4 del mes anterior y por debajo de las expectativas de los analistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tasa de inflación mensual de Australia subió al 2,3% en noviembre (anteriormente 2,1%), ligeramente por encima del 2,2% esperado. A pesar de la lectura ligeramente superior, la inflación en Australia se mantiene en el límite superior del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA), lo que mantiene las esperanzas de un recorte de tipos ya en febrero. Los futuros de índices europeos también apuntan a una apertura al alza para la sesión de efectivo. El índice DAX 40 de Alemania sube un 0,10%, el del Reino Unido sube un 0,15% y el Eurostoxx sube un 0,15%. Noticias sobre Estados Unidos La publicación clave de hoy será el informe ADP sobre el mercado laboral estadounidense. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció ayer que ha añadido al gigante tecnológico chino Tencent Holdings y al productor de baterías CATL a su lista de empresas que, según afirma, están colaborando con el ejército chino. Esta medida puede intensificar aún más las tensiones entre Estados Unidos y China. En el mercado de divisas, los movimientos son limitados en la primera parte del día. El dólar estadounidense retrocede un 0,10% tras las fuertes ganancias de ayer. El yen japonés pierde aún más, cayendo entre un 0,2% y un 0,3%. El par USD/JPY sube un 0,05% hasta 158,0000. Entre las divisas ganadoras, destaca el dólar canadiense, que se aprecia entre un 0,1% y un 0,3% frente a otras monedas. Mercado de materias primas El crudo WTI sigue recuperándose y hoy ha subido un 0,40% hasta los 74,75 dólares por barril. En el mercado de criptomonedas, persiste el sentimiento débil. La venta masiva de ayer fue provocada por datos del ISM de Estados Unidos mejores de lo esperado, en particular el subíndice de precios récord. Como resultado, el mercado de criptomonedas experimentó liquidaciones en cascada de posiciones largas, que fueron dominantes debido a que Bitcoin volvió a superar el umbral de los 100.000 dólares.

