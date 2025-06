A las 20:00, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una rueda de prensa con su presidente, Jerome Powell, a las 20:30. Se espera que la Reserva Federal mantenga estables las tipos pero las proyecciones podrían ser agresivas. Sin embargo, la atención se centrará en las proyecciones macroeconómicas actualizadas publicadas junto con la decisión sobre los tipos. Dado que la probabilidad de un cambio en los tipos es mínima, los mercados se centrarán en el análisis de las nuevas previsiones, que se espera que muestren cambios significativos.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué esperar de la reunión de la Fed? Se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva (entre el 4,25% y el 4,50%). A pesar de los recientes datos de inflación más moderados, el gráfico de puntos y las previsiones macroeconómicas podrían enviar una señal de política monetaria restrictiva, reflejando la incertidumbre de los miembros del FOMC sobre la dinámica actual de los precios en un contexto de políticas arancelarias e imprevisibilidad política. Bloomberg Economics predice que el nuevo gráfico de puntos indicará solo un recorte de tipos de 25 puntos básicos antes de finales de 2025. Se espera que Powell mantenga un tono moderado, enfatizando la cautela debido a diversos riesgos e incertidumbres. Un punto clave será si la Fed considera que puede permitirse esperar datos macroeconómicos más claros sin un gran coste. La inflación subyacente sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed. Fuente: XTB Research ¿Qué espera la FED respecto a la inflación? Las proyecciones de marzo ya ponían de manifiesto la incertidumbre de la Fed sobre el futuro, incluso antes de las importantes subidas de aranceles y la guerra comercial sin precedentes entre EE. UU. y China. Si bien la inflación no ha repuntado significativamente y los datos económicos no han sido débiles, los riesgos de inflación han aumentado debido a la persistencia de los aranceles (por ejemplo, sobre automóviles, acero, aluminio y muchos productos chinos), aunque se han reducido ligeramente desde niveles extremos (145%). Se espera que las nuevas proyecciones macroeconómicas reflejen una notable revisión al alza de las previsiones de inflación, que podría extenderse hasta el próximo año. Un tema crucial será si la Fed aún prevé que la inflación alcance su objetivo del 2% para 2027. Cambios esperados en las proyecciones (según Bloomberg Economics): La inflación subyacente del PCE prevista para 2025 podría aumentar del 2,8% al 3,5%. Actualmente, la inflación subyacente del PCE se sitúa en el 2,5%, y las tendencias recientes han sido inferiores a las previstas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la Fed proyecte una tasa ligeramente inferior, del 3,3% al 3,4%. Previsión de inflación para 2026: 2,8% (frente al 2,2%) y para 2027: 2,6% (frente al 2,0%). Esto implicaría que el objetivo del 2% de la Fed no se alcanzará ni siquiera para 2027, y quizás no hasta 2028. Proyecciones de crecimiento del PIB a la baja: 2025: hasta el 1,3% (desde el 1,7%)

2026: 1,0% (desde el 1,8%)

2027: 1,0% (desde el 1,8%) Se espera que las proyecciones de la tasa de desempleo aumenten notablemente, lo que podría contrarrestar el tono agresivo de las previsiones de mayor inflación. Dada la mayor inflación, el menor crecimiento y el mayor desempleo, la Fed podría reducir el número de recortes de tipos previstos este año a solo uno (elevando la tasa terminal media del 3,9% al 4,1%). Si la mediana se mantiene en el 3,9%, los mercados podrían interpretarla como una postura moderada. Los mercados aún anticipan dos recortes de tasas este año. Powell probablemente se encuentra entre quienes ven margen para dos recortes, que podrían ocurrir en septiembre y diciembre si se mantiene esta perspectiva. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Suavizará Powell el tono agresivo? En conferencias de prensa recientes, Powell se ha mantenido neutral, alegando una gran incertidumbre sobre el futuro. Es probable que intente atenuar el tono agresivo de las proyecciones de inflación de hoy. El comunicado oficial también podría incluir revisiones a las perspectivas del mercado laboral. Powell probablemente enfatizará que cambios significativos en el mercado laboral podrían desencadenar una respuesta rápida de la Fed. También podría sugerir que la Fed sigue en camino de implementar recortes, pero que espera mayor claridad sobre las tendencias de inflación. De ser así, cualquier reacción inicial agresiva del mercado podría revertirse rápidamente durante la conferencia de prensa. Es importante recordar que la Fed no solo está evaluando los riesgos de una guerra comercial, sino también las posibles presiones inflacionarias de los mercados petroleros y los precios de la energía, dadas las tensiones persistentes en Oriente Medio y el aumento de los precios del gas. Bloomberg señala que la inflación del IPC podría aumentar si persiste el shock petrolero de Oriente Medio. Fuente: Bloomberg Economics ¿Cómo reaccionará el dólar? A pesar del aumento de las tensiones geopolíticas, el dólar se mantiene débil, y los inversores prefieren activos más seguros como el oro. Un estudio reciente del Consejo Mundial del Oro muestra que la mayoría de los bancos centrales del Sur Global planean aumentar sus reservas de oro este año. Sin embargo, los mercados aún esperan dos recortes de tipos. Los recientes datos de inflación en EE. UU. fueron más débiles de lo esperado. Las expectativas de inflación también han disminuido, y los datos del mercado laboral muestran crecientes signos de desaceleración. Los datos de ventas minoristas y producción industrial también fueron débiles, aunque posiblemente debido a una caída puntual. Dada la posibilidad de proyecciones restrictivas, el dólar podría fortalecerse brevemente justo después de la publicación de los datos de la Fed. Pero si Powell logra suavizar la interpretación de los datos, los mercados podrían descontar con mayor fuerza un recorte en septiembre, lo que ayudaría a mantener el EUR/USD por encima de 1,1500. No obstante, si predomina el temor a la inflación, las expectativas restrictivas podrían regresar, lo que podría impulsar al EURUSD hacia la zona de soporte de 1,1250-1,1300.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "