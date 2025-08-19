La tasa de desempleo en Hong Kong mucho más alta de lo esperado 📌HK.cash sube

Los futuros sobre el Hang Seng (HK.cash) subieron ligeramente después de la lectura de la tasa de desempleo en Hong Kong, más débil de lo previsto, que se situó en 3.7% frente al 3.5% esperado y 3.5% anterior. Los inversores claramente interpretan los datos como una señal dovish favorable para las acciones, ya que aumentan las probabilidades de una política monetaria más flexible y de estímulos en toda la economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 _ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "