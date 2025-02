¿Son los índices lo mismo que las acciones?

Los índices y las acciones no son lo mismo. Un índice es una medida estadística del cambio en una cartera de acciones o de un mercado. No es en sí mismo una acción, sino más bien un compuesto del comportamiento de un grupo de acciones. Las acciones, por otro lado, son valores individuales que representan la propiedad de una empresa en particular.