Los mercados asiáticos extendieron el martes la ola de optimismo que inundó las operaciones del lunes en Europa y Estados Unidos. El principal índice bursátil de Australia (AU200) se disparó hasta nuevos máximos históricos hoy, mientras que el Nikkei de Japón subió más del 2,1% y el Hang Seng de China añadió un 0,9%. Los precios de las acciones de los principales fabricantes de chips asiáticos subieron el martes, desafiando los nuevos paquetes estadounidenses de restricciones a la exportación de semiconductores a Pekín destinados a limitar la capacidad del país para producir algunos chips de alta gama. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subieron un 2,42%. Al mismo tiempo, Tokyo Electron ganó un 4,7% y Lasertec ganó un 6,7%. Bitcoin se estabiliza En el mercado de divisas, monedas como el dólar estadounidense, el dólar canadiense y el dólar australiano se están comportando relativamente bien. En el mercado en general, el yen japonés, que actualmente es la moneda del G10 con peor rendimiento, está cayebdo. Por otro lado, sin embargo, en el par USD/JPY, el reciente impulso bajista se detuvo por encima del nivel de 150,00, una zona de soporte clave en el corto plazo. A pesar de la considerable volatilidad observada al comienzo del día, el calendario macro programado para la sesión de hoy está relativamente vacío. Las únicas lecturas dignas de mención pueden ser los datos del IPC de Suiza y los datos JOLTS del mercado laboral estadounidense. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, miembro con derecho a voto de la Fed, expresó expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés a lo largo del tiempo, enfatizando que la política monetaria sigue siendo estricta por ahora y que las decisiones se tomarán en función de los datos entrantes. Waller de la Fed dijo que se inclinaba por apoyar un recorte en diciembre. Bostic, por otro lado, dijo que una decisión de diciembre no es una conclusión inevitable. El sentimiento en el mercado de criptomonedas está mejorando en relación con la sesión de ayer en lo que respecta a las principales criptomonedas. Bitcoin se está estabilizando en la zona de 96,000$, mientras que Ethereum está subiendo un 1.3% y se cotiza cerca de 3656$. Se observa volatilidad en el mercado de divisas en este momento. Fuente: xStation

