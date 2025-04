Las acciones de Nvidia (NVDA.US) se desploman en las operaciones previas a la apertura de mercado de Estados Unidos ante las nuevas restricciones a sus exportaciones de chips a China. La compañía, que en un primer momento parecía haber evitado estas limitaciones, deberá obtener una licencia para poder vender sus chips H2O a las empresas con sede o matriz en el gigante asiático por tiempo indefinido. Esta decisión llega después de que Nvidia anunciase un nuevo plan de inversión en Estados Unidos para desarrollar supercomputadoras de inteligenia artificial y tendrá, según han admitido desde la propia compañía, un impacto en los resultados de la empresa, que anticipa pérdidas millonarias. Tras conocerse la noticia, las acciones de Nvidia, que cerraron la jornada de ayer en positivo, se están anotando un descenso del 6% en premercado. Nvidia prevé pérdidas y sus acciones se hunden En concreto, Nvidia prevé que las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de chips destinados a China se traducirán en pérdidas de 5.500 millones de dólares, las cuales repercutirán en sus resultados del primer trimestre de 2025. El cargo, según ha informado la compañía, estará relacionado con el "inventario, compromisos de compra y reservas relacionadas" con sus productos H2O. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El impacto financiero complica las perspectivas estratégicas de expansión comercial de Nvidia. El chip H2O era el procesador de IA más importante que Nvidia podía vender legalmente en China. La decisión de Trump ahora someterá a dicho chip a restricciones. Según The Information, gigantes tecnológicos chinos como Alibaba, ByteDance y Tencent realizaron pedidos de H2O por valor de más de 15.000 millones de dólares en el trimestre actual, y Nvidia ya no podrá atenderlos. La noticia de que Nvidia necesitaría una licencia para exportar chips H2O o cualquier otro producto con capacidades similares de memoria y ancho de banda de interconexión a China se dio a conocer el pasado miércoles 9 de abril, pero este lunes se aclaró que este requisito se mantendría vigente de forma indefinida. Esta restricción afectará no solo a China, incluyendo Hong Kong y Macao, sino también a los países D5 (término bajo el que se engloban Estonia, Nueva Zelanda, Israel, Corea del Sur y el Reino Unido). El objetivo de las estas limitaciones, enmarcadas en la creciente guerra comercial entre China y Estados Unidos, es impedir que los productos de Nvidia se utilicen en supercomputadoras o aplicaciones militares chinas. Además de repercutir en las acciones de Nvidia, la noticia también ha impactado en otras empresas de semiconductores, que hoy cotizan a la baja. Este es el caso de AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) y Super Micro Corp (SMCI.US). El sector también se está viendo lastrado por los débiles resultados de ASML (ASML.NL), que provocaron una caída de más del 6% en las acciones del importante fabricante europeo de chips. ¿Qué esperar de las acciones de Nvidia? Está previsto que las acciones de Nvidia abran hoy en torno a los 100 dólares. Dependiendo de la reacción del mercado al inicio, podríamos ver una mayor caída o un posible intento de rebote. La acción se mantiene en un canal bajista a medio plazo, vigente desde diciembre de 2024. El reciente repunte se detuvo cerca del límite superior de dicho canal de precios y de la EMA de 200 períodos (línea roja) en el gráfico horario. En un escenario extremo, las acciones de Nvidia podrían volver a probar mínimos locales, cerca de los 85 dólares por acción. En el acumulado del año, las acciones de Nvidia suman una caída de más del 18%. Fuente: xStation5

