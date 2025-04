Nvidia anuncia un plan de 500.000 millones de dólares en EE. UU.

Nvidia anunció planes para construir supercomputadoras de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, con una inversión estimada de hasta USD 500 mil millones en infraestructura de IA nacional durante los próximos cuatro años. La compañía ya ha contratado más de un millón de pies cuadrados en espacios de manufactura en Arizona y Texas. La producción de chips Blackwell comenzó en las instalaciones de TSMC en Phoenix, mientras que se están construyendo nuevas plantas de manufactura en asociación con Foxconn en Houston y Wistron en Dallas. Se espera que la producción en masa en estas instalaciones de Texas comience dentro de 12 a 15 meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta inversión se da en medio de cambios en la política comercial. Aunque algunos productos semiconductores han recibido exenciones arancelarias temporales, el Secretario de Comercio Lutnick indicó que estos bienes enfrentarán aranceles separados en los próximos meses. El presidente Trump señaló que su administración está evaluando "Semiconductores y TODA LA CADENA DE SUMINISTRO ELECTRÓNICA" para posibles tarifas. "Los motores de la infraestructura de IA del mundo están siendo construidos por primera vez en Estados Unidos", afirmó el CEO Jensen Huang, destacando que la manufactura nacional ayudará a satisfacer la demanda y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro. El anuncio se produce tras los informes de que Nvidia evitó las restricciones de exportación sobre su chip H20 luego de prometer mayores inversiones en infraestructura de IA con base en EE. UU. Fuente: xStation5.

