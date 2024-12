Las bolsas europeas echan el freno 💡

La sesi贸n del martes en las bolsas europeas se caracteriz贸 por descensos en la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El Dax 40 cae un 0,05%, el CAC 40 franc茅s cede un 0,65% y el FTSE 100 brit谩nico suma un 0,61%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, a falta de la publicaci贸n de importantes datos macroecon贸micos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sentimiento en las bolsas europeas se ha deteriorado ligeramente con respecto a la sesi贸n de ayer. Se sigue observando un claro repunte, sobre todo en los valores de las empresas del sector automovil铆stico. Sin embargo, la moda y los metales est谩n sometidos hoy a presiones a la baja. Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 ha alcanzado nuevos m谩ximos hist贸ricos. Desde un punto de vista t茅cnico, parece mantener su tendencia alcista general, siempre que no se rompan las curvas de 100 d铆as (curva violeta) y de 50 d铆as (curva azul) con un volumen elevado, por lo que merece la pena comprobar ahora si el 铆ndice consigue mantenerse de forma permanente por encima de estas cotas. Si se diera tal escenario, podr铆a suponer un aumento de las posibilidades de una continuaci贸n general de la tendencia alcista. Sin embargo, merece la pena destacar las indicaciones del indicador RSI, que ha superado la barrera de los 70 (un nivel de sobrecompra t铆pico). Fuente: xStation5 Noticias corporativas Las acciones de TeamViewer (TMV.DE) caen m谩s de un 13% en la sesi贸n de hoy ante el anuncio de que la compa帽铆a est谩 dispuesta a adquirir 1E de Carlyle por 720 millones de d贸lares. La compa帽铆a espera cerrar el acuerdo a principios del pr贸ximo a帽o y una aportaci贸n de 10,56 millones de d贸lares en 2026 y 26,3 millones de d贸lares un a帽o despu茅s, seg煤n ha indicado su consejero delegado Oliver Steil. Allianz (ALV.DE) eleva sus objetivos financieros para los pr贸ximos tres a帽os tras anunciar unos resultados mejores de lo esperado para el ejercicio. La compa帽铆a espera que el beneficio operativo aumente en tres mil millones de euros, desde los 15.500 millones previstos para este a帽o hasta los 18.500 millones de euros en 2027. Para 2024, la aseguradora ten铆a como objetivo un beneficio operativo de entre 13.800 y 15.800 millones de euros.

