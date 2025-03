Las criptomonedas registran una subida notable

Durante el fin de semana, los precios de las criptomonedas aumentaron bruscamente después de que Donald Trump anunciara a través de Truth Social y X que Estados Unidos establecería reservas compuestas de criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL). El mercado reaccionó eufóricamente a esta declaración, impulsando a Bitcoin desde alrededor de 80.000$ a 94.500$, mientras que proyectos más pequeños como Ripple ganaron más del 30%. Sin embargo, el lunes el sentimiento parece estar enfriándose, lo que podría indicar una toma de beneficios. Ripple y Solana han caído alrededor de un 9%, mientras que Ethereum ha retrocedido más de un 6% a poco menos de 2,400$. De manera similar, Cardano ha caído aproximadamente un 6%. Todavía no se sabe con certeza qué tan grande será el PIB de Estados Unidos. Las compras se realizarán si finalmente se implementa la reserva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del Bitcoin El precio de Bitcoin ha subido por encima de la EMA200 (línea roja) y se está acercando a un nivel de resistencia clave alrededor de 95.000 dólares, donde se han observado reacciones de precios significativas. Hoy, el precio ha vuelto a caer por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% y del precio de compra promedio de los inversores a corto plazo, que ronda los 92.000 dólares. Esto sugiere una toma de beneficios tras el repunte de ayer. Fuente: xStation5 Precio de Solana y Ripple Si observamos a Solana y Ripple (XRP, gráfico de oro), vemos que, si bien Solana ha borrado por completo sus ganancias desde la victoria de Trump, Ripple sigue siendo relativamente fuerte. Sin embargo, ambas criptomonedas cayeron alrededor de un 9% hoy. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "