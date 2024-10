Las materias primas muestran resultados dispares

El mercado de materias primas muestra un comportamiento mixto para algunos de sus valores más importantes: el petróleo, el gas natural, el oro o el cacao. Tras el ataque de Israel a Irán, el precio del crudo ha caído y actualmente se acerca a los mínimos de finales de septiembre. El gas natural, por su parte, ha registrado una caída del 6% que ha roto con la racha de subidas que venía experimentando a lo largo del mes. Mientras, el oro, la materia prima refugio por excelencia, continúa su escalada, a pesar de la aparente desescalada del conflicto en Oriente Medio, y el cacao se recupera. El petróleo cae pese al ataque de Israel El precio del petróleo respondió con una fuerte caída al ataque de Israel a la infraestructura militar iraní. El ataque fue de alcance limitado y no afectó a instalaciones petroleras, lo que eliminó toda prima de mercado relacionada con la incertidumbre en Oriente Medio. Irán aún no ha indicado si tiene la intención de tomar medidas de represalia. A pesar de la información mixta sobre las perspectivas de demanda a nivel mundial, particularmente en China, estamos observando una disminución en los inventarios flotantes de petróleo, lo que puede sugerir una recuperación de la demanda junto con disminuciones de precios. Los inventarios cayeron un 18% intersemanal en los 7 días hasta el 25 de octubre. EN el caso concreto de Chiina, no obstante, los datos siguen siendo débiles: según Bloomber, la demanda de petróleo del país asiático fue de 14,176 millones de bpd en septiembre, un 7% menos interanual. Para enero-septiembre, la demanda fue de 13,99 millones de bpd, casi un 4% menos interanual. El precio del petróleo Brent ha caído por debajo de los 71 dólares por barril, poniendo a prueba los mínimos de finales de septiembre. Actualmente, la zona clave de oferta se extiende desde los 75 dólares por barril (SMA 50) hasta los 79 dólares por barril (SMA 100). Las instituciones financieras esperan precios del petróleo limitados el próximo año, que no deberían superar los 75-80 dólares por barril. No obstante, las perspectivan pueden cambiar en función de la política de aumento de la producción de la OPEP+. El gas natural rompe su racha alcista A lo largo del mes de octubre, el precio del gas ha registrado un aumento cercano al 10% en el mercado de materias primas. Sin embargo, esta última semana los precios han experimentado una caída del 6% ante las altas temperaturas, que han retrasado el inicio de la temporada de calefacción en Estados Unidos. En este escenario, Maxar Technologies, empresa de tecnología satelital, ha indiciado que la mayoría de los estados han experimentado recientemente temperaturas superiores a lo normal, y las proyecciones meteorológicas sugieren que las temperaturas más altas continuarán en el corto plazo. La producción de gas de Estados Unidos se mantiene por encima de los 100 bcfd, mientras que la demanda se mantiene por encima de los 70 bcfd, lo que es más del 6% más alto que el año pasado. El escenario del año pasado, no obstante, aún podría cumplirse. En 2023, después de un retroceso durante el 27 y el 29 de octubre, hubo un aumento significativo justo antes de finales de noviembre y el vencimiento del contrato. El precio del gas cayó significativamente, pero se mantiene por encima del promedio de 14 períodos. Si se rompe este nivel, los precios del gas podrían avanzar hacia la línea de tendencia alcista entre 2,5 y 2,6 USD/MMBTU. Por supuesto, los cambios climáticos podrían provocar un cambio total en las perspectivas del gas. Fuente: xStation5 El oro pone la nota discordante en el mercado de materias primas Frente a las caídas experimentadas por el petróleo y el gas en el mercado de materias primas, el oro mantiene su avance al cista, aun a pesar de la reducción del riesgo en Oriente Medio. La incertiduymbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo martes, parece jugar un papel importante en el precio del oro, que en lo que llevamos de año ha subido más de un 33%. Se trata del mayor avance registrado por este activo en el mercado de materias primas desde finales de los 70 y principios de los 80. La estacionalidad y el comportamiento del precio del oro en torno a las elecciones sugieren una posible corrección seguida de un repunte en diciembre. Por supuesto, el rendimiento pasado no indica necesariamente resultados futuros. En este escenario, se debe tener en cuenta que la Reserva Federal tomará una decisión sobre los tipos de interés el próximo jueves, que podría impactar al mercado del oro. Las expectativas de recorte de los tipos de interés han disminuido significativamente recientemente en Estados Unidos, pero el escenario base supone recortes en las reuniones de noviembre y diciembre. Sin embargo, si la comunicación indica una posible suspensión de los recortes en una de las reuniones, el oro podría perder valor significativo junto con los aumentos de rendimiento. El oro está teniendo su mejor año en términos de rendimiento en más de 40 años. Fuente: Bloomberg Finance LP El oro cayó durante aproximadamente un mes después de los resultados electorales tanto de 2016 como de 2020. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La estacionalidad a largo plazo puede sugerir una tendencia lateral. El cacao vuelve a los 7.000 dólares Otro activo que ha registrado movimientos en el mercado de materias primas ha sido el cacao, cuyos precios se han recuperado y vuelven a situarse en torno a los 7.000 dólares por tonelada, a pesar de que las entregas a los puertos de Costa de Marfil siguen siendo mayores en comparación con el año pasado. Así, las entregas hasta el 27 de octubre fueron de 284.000 toneladas, en comparación con las 226.000 toneladas del año pasado. Las expectativas de producción de cacao de Costa de Marfil para la temporada 24/25 se revisaron a 2,2 millones de toneladas. En este escenario, los datos recientes de procesamiento de cacao mostraron un crecimiento interanual en América y Asia, pero una disminución interanual del 3,3% en Europa, lo que podría indicar que los precios ya eran demasiado altos. Antes de los rollovers anteriores, se ha acumulado una presión al alza debido a que los titulares de posiciones cortas querían evitar las obligaciones de entrega. Actualmente, la diferencia entre los contratos sucesivos está disminuyendo significativamente, pero los continuos problemas de disponibilidad de cacao pueden generar presión para cerrar posiciones cortas antes del próximo rollover. La diferencia entre los contratos de diciembre y marzo se ha reducido. Sin embargo, la reciente reactivación llevó a un aumento de la curva a partir de julio del próximo año. En el corto plazo, esto indica una mayor certeza de la oferta en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del cacao. Fuente: xStation

