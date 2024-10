¿Qué es un rollover?

Un rollover es el proceso por el que se mantiene una posición abierta en un instrumento financiero más allá de la fecha de vencimiento del subyacente. En este artículo, te contamos qué son exactamente y cómo funcionan.

Dentro del mundo de la inversión, existen varios conceptos que conviene conocer de cara a diseñar nuestras estrategias y reducir posibles riesgos, como puede ser el pip o el margen. Uno de ellos es el de rollover, un término empleado en instrumentos financieros relacionados con contratos de futuros que permite alargar la vigencia de ciertos acuerdos. Pero ¿qué es exactamente un rollover y cómo puede afectar a nuestra estrategia de inversión? ¿Qué es un rollover? Un rollover es el proceso por el que se mantiene una posición abierta en un instrumento financiero más allá de la fecha de vencimiento del subyacente. Este proceso permite a los usuarios traspasar sus posiciones de un contrato que está a punto de expirar a otro con una fecha de finalización más lejana en el tiempo y se aplica, principalmente, sobre los CFDs cuyo subyacente son los contratos de futuros. Los contratos de futuros, conocidos popularmente como futuros, son productos financieros derivados por los que dos partes acuerdan el intercambio del precio de un activo subyacente, como puede ser de un índice o una materia prima, dentro de una fecha determinada y a un precio establecido previamente. Estos contratos, en los que se puede posicionarse tanto en largo, adoptando la figura del comprador, como en corto, adoptando la figura del vendedor, se negocian los mercados oficiales de opciones y futuros financieros (en el caso de España, este recibe el nombre de MEFF, mientras que en Estados Unidos es el CBOE y CME) y evolucionan de forma paralela a su activo subyacente, pudiendo registrar tanto pérdidas como ganancias. A lo largo de la vida útil de un contrato de futuro, los inversores deben cumplir con las obligaciones diarias estipuladas previamente en el acuerdo. Si el precio del activo subyacente baja, el comprador estará obligado a pagar al vendedor, siguiendo las condiciones acordadas previamente; por el contrario, si el precio sube, el vendedor estará obligado a pagar al comprador, siguiendo siempre las bases firmadas en el momento de formalización del contrato. Cuando un contrato de futuro alcanza su fecha de vencimiento, este expira, perdiendo toda su validez y cerrando todas las posiciones que hubiera abiertas. Para seguir invirtiendo sobre ese futuro, los usuarios deberán abrir una nueva posición en un nuevo futuro, con unas nuevas condiciones. La única excepción aparece con los CFD sobre futuros: en estos casos, dependiendo del bróker que ofrezca el CFD, se puede hacer un rollover para cambiar el subyacente del CFD. Así, el subyacente deja de ser el futuro que expira y pasa a ser un contrato de futuro con una fecha de vencimiento posterior. Estos rollover se aplican, por norma general, de manera automática, siendo el propio bróker quien los gestiona. Si no se hicieran los rollovers, o el inversor tuviera una posición abierta en un futuro directamente, al llega la fecha de vencimiento del futuro la posición se cerraría y, si el inversor quisiera mantener la exposición al subyacente, tendría que abrir una nueva posición (comprar en caso de posiciones largas o vender en caso de posiciones cortas) en un nuevo futuro. De este modo, el rollover permite mantener la posición abierta y la exposición al instrumento subyacente durante un mayor periodo de tiempo. ¿Se puede perder dinero con un rollover? Los rollover son operaciones puramente técnicas, por lo que no reportan ni pérdidas ni ganancias. Un cambio en los precios del activo subyacente puede impactar en la posición de “beneficio bruto” del contrato, pero esta cantidad se añadirá como rollover, por lo que no habrá ningún cambio en el resultado. Veámoslo con un ejemplo: Un cliente abre una posición sobre el IBEX35.

El futuro sobre el IBEX35 tiene un vencimiento mensual (normalmente, a mediados de mes).

Como el contrato de futuro (subyacente del CFD) expira a mediados de mes, el subyacente del CFD deja de existir. Así, si el inversor hubiera comprado el contrato de futuro, su posición se habría liquidado y si hubiera querido seguir invirtiendo tendría que haber abierto una nueva posición en un nuevo futuro (el que expira a mediados de abril, mayo, junio, etc).

Si el inversor hubiera comprado un CFD sobre el IBEX35 el 5 de marzo de 2024, el 14 de marzo se habría aplicado un ajuste contable en su cuenta para permitirle continuar con esta posición abierta. Así, el subyacente habría pasado de ser el contrato de futuro que expiró el 14 de marzo a otro contrato de futuro posterior.

Al tratarse de un nuevo producto, se producen cambios en el precio de cotización (gap), por lo que el rollover es la diferencia entre el valor de ambos futuros. En XTB, esta cantidad se añade o resta para que el inversor no asuma ganancias o pérdidas por el mero hecho de abrir un nuevo contrato.

Así, si el precio del nuevo contrato de futuro fuera superior al precio del contrato anterior, se le restaría la cantidad que hubiera generado en el apartado de rollover de la plataforma. Por el contrario, si el precio del nuevo contrato fuera inferior al precio del contrato anterior, la cantidad que se hubiera generado se restaría. De este modo, el usuario no experimentará ni pérdidas ni ganancias por el cambio de contrato. Como se puede ver, no existe una diferencia real en el precio de cotización del producto. La diferencia que puede aparecer al aplicar un rollover surge porque los contratos son diferentes, pero esa diferencia no afecta a los usuarios porque, en caso de que sea negativa, se le abona como rollover, mientras que, si ha sido positiva, se le descuenta. El objetivo final es que los usuarios no sufran ningún cambio al prolongar sus contratos de futuro. A la hora de aplicar un rollover, se debe tener en cuenta que el valor de los activos subyacentes puede variar, lo que puede afectar al nivel de margen. En caso de que sea inferior al 50%, cabe la posibilidad de que se active el mecanismo de cierre de posición, conocido como stop-out. Este mecanismo continuará con las posiciones que generen los resultados más bajos y continuará hasta que se alcance el nivel de margen requerido. ¿Por qué varían los precios o valores de los rollovers? Existen varios factores que causan las diferencias entre los precios de los distintos contratos de futuros, como los tipos de interés, dividendos y coste de almacenamiento. Normalmente, estas diferencias son leves, pero a veces algunos mercados de materias primas pueden experimentar mayores diferencias. ¿Aplica XTB rollovers? La mayoría de los CFDs sobre índices y materias primas se basan en precios de contratos a futuros, por lo que sí se aplican rollovers sobre estos CFDs. En particular, los rollovers se aplican sobre los CFDs sobre índices y materias primas. Estas posiciones (así como los CFDs sobre divisas) se pueden mantener un máximo de 365 días. Para cada mercado existe habitualmente una larga lista de contratos futuros con diferentes fechas de vencimiento, desde un mes hasta muchos años en el futuro. El volumen más alto normalmente se encuentra en el contrato más cercano. La fecha de vencimiento de un contrato a futuro es el último día en que se puede invertir en ese contrato. Antes de su vencimiento, un inversor de futuros tiene dos opciones: Compensación o liquidación de la posición (vencimiento).

Cerrar la posición en el futuro “antiguo” y abrir una posición en el “nuevo” futuro manualmente. Si se trata de una inversión en CFDs, en lugar de una liquidación (cierre) de la posición porque el futuro ha expirado, lo que ocurre es que se sustituye el futuro que expira por otro de fecha de vencimiento posterior. Sin perjuicio de esto, el cliente siempre puede cerrar la posición manualmente. Si mantienes una posición más allá de la fecha de vencimiento del contrato de futuro sobre el que está basado el precio, se te aplicará un rollover. Si no quieres que tu posición pase por un rollover, entonces deberás cerrar tu posición con antelación. Los rollovers de CFD se hacen automáticamente y no conllevan costes transaccionales asociados. No obstante, los clientes deberán ajustar sus órdenes pendientes. Al haber un cambio en el precio de la cotización (hueco o gap), es posible que se ejecute una orden pendiente en función del precio de activación de la orden establecido por el cliente. Para evitar esta situación, el cliente puede eliminar o modificar las órdenes pendientes antes del final de la sesión del instrumento el día del rollover o antes. ¿Cuándo tendrá lugar el siguiente rollover? Puedes encontrar esta información en la tabla de rollovers en la sección de Especificación de Instrumentos de nuestra página web y en este enlace.

