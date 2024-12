Ligeras subidas en el Dax 40 📊

El sentimiento burs谩til europeo es mixto a la espera de la publicaci贸n del IPC de noviembre en Estados Unidos a las 14:30. Los futuros del Dax 40 se impulsan un 0,15%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sentimiento durante la sesi贸n europea de hoy es mixto. Los ADR de la estadounidense Alphabet (ABEA.DE) suben un 3%. Fuente: xStation5 聽 En el DAX40, las empresas industriales y financieras obtienen buenos resultados. Los sectores tecnol贸gico y de consumo cotizan a la baja. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Cotizaci贸n del Dax聽 40 El Dax 40 est谩 superando la EMA 50, lo que, combinado con la formaci贸n de doble suelo, puede sugerir presi贸n de compra para una nueva prueba de los m谩ximos hist贸ricos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas del DAX40 El banco DZ ha rebajado su recomendaci贸n a 'vender' para Siemens Energy (ENR.DE), el l铆der de las subidas del 铆ndice DAX 40 de este a帽o. El precio objetivo se fija en 38 euros mientras la acci贸n cae un 2% hasta los 48 euros El fabricante de acero y proveedor de la flota naval Thyssenkrupp (TKA.DE) subi贸 ayer tras la ola de noticias sobre la ayuda del gobierno alem谩n y la posible entrada del tesoro estatal en el accionariado de la compa帽铆a. El precio por acci贸n se dispara un 25% en el 煤ltimo mes y aproximadamente un 50% desde su m铆nimo hist贸rico.

