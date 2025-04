Los futuros americanos recuperan terreno

Los mercados reanudan la negociación habitual tras las vacaciones de Semana Santa con los futuros de los índices estadounidenses cotizando al alza. Cambio de tono en Wall Street, ya que ayer vimos caídas del 2,55% en el Nasdaq 100. Las acciones de las empresas chinas relacionadas con el comercio y los pagos transfronterizos subieron después de que el gobierno anunciara que quiere combatir los aranceles estadounidenses, promoviendo el funcionamiento de las zonas de libre comercio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tesla ofrecerá financiación a cinco años sin intereses para su renovado Model Y en China. Los resultados de la compañía se publicarán hoy tras el cierre de la sesión de Wall Street. Otros mercados El oro continúa su tendencia alcista y cotiza cerca de los 3.480 dólares por onza. La incertidumbre generalizada del mercado respalda a este metal precioso, que ya sube un 1,6% en lo que va de día. Por su parte, el Bitcoin continúa su ascenso y pone a prueba la media móvil exponencial de 100 días. La criptomoneda se dispara un 4%. En el mercado Forex, el yen japonés es actualmente el que mejor se comporta, mientras que el dólar estadounidense es el que más pierde. Las divisas de las antípodas se comportan relativamente bien.

Los eventos más importantes del día serán los resultados trimestrales de Tesla y SAP. Se publicarán datos macroeconómicos del mercado laboral polaco, numerosos discursos de banqueros de la FED y el BCE (incluida Lagarde) y el índice de precios industriales de Canadá. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "