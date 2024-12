Los índices asiáticos retroceden

Los índices asiáticos cotizan con ánimo mixto antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos. El Nikkei de Japón se mantiene estable, el CSI 300 de China sube un 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong cae un 0,6%. La nota positiva la encontramos en el KOSPI de Corea del Sur, que recupera un 0,8%. Los inversores esperan hoy los datos del IPC de EE. UU. y la reunión del BCE de mañana. A esto hay que sumar los resultados de la conferencia de planificación económica de China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Politburó anunció el lunes una política monetaria más laxa y un estímulo fiscal para 2025 en contraposición a unos aranceles estadounidenses que podrían reducir el PIB de China en un 1,5%. Datos macroeconómicos La inflación mayorista de Japón aumenta por tercer mes consecutivo, lo que alimenta las especulaciones sobre una subida de tipos de su banco central. Los mercados están divididos sobre el posible aumento de tipos en la reunión de la próxima semana del BoJ. El presidente surcoreano Yoon se enfrenta a una investigación penal por la declaración de la ley marcial. La policía allana la oficina presidencial en medio de la agitación política que reina en el país asiático. Singapur eleva la previsión de crecimiento del PIB para 2024 al 3,6% desde el 2,6%. El Banco Mundial prevé que la economía de Myanmar se contraiga un 1% este año fiscal, ya que las inundaciones agravan los desafíos relacionados con el conflicto. Por otro lado, los mercados analizan las implicaciones del cambio de gobierno en Siria para la estabilidad regional y la influencia de Irán. Otros mercados Más allá de los índices asiáticos, el petróleo sube levemente, con el Brent a 72,67 dólares y el WTI a 69,07 dólares. Los datos del API muestran un aumento inesperado de 0,5 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE. UU. frente a la previsión de reducción de 1,3 millones. El oro se mantiene estable en los 2.694 dólares por las tensiones geopolíticas. El cobre sube a 9.277 dólares por las esperanzas de estímulo de China. Taiwán aumenta la alerta por el aumento de la actividad naval china.

