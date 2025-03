Las bolsas asiáticas, sobre todo los índices chinos, suben hoy tras unas ventas minoristas mejores de lo esperado en China. Por otro lado, los datos generales de China muestran un tono mixto, con el índice Hang Seng Enterprise probando tentativamente un nivel de resistencia clave en torno a 8920. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumenta la confianza de los inversores en Asia El crecimiento de las ventas minoristas, superior al esperado en febrero, está impulsando visiblemente la confianza de los inversores en la región Asia-Pacífico. Al entrar en 2025, China se enfrenta a un desafío crucial para respaldar la demanda interna, que anteriormente se había visto contrarrestada por el dinámico crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el optimismo en torno a los últimos datos carece de fundamentos sólidos. La confianza del consumidor en China sigue siendo débil, el desempleo aumentó inesperadamente del 5,1 % al 5,4 %, y el mercado inmobiliario, símbolo de los problemas internos de China, experimentó otra caída (-0,14 %, anteriormente: -0,07 %). Si bien el HSCEI (Índice Hang Seng de Empresas de China) ignora las incertidumbres internas y ha mantenido una tendencia alcista desde principios de 2025 a pesar de la presión arancelaria estadounidense, el mercado interno chino desempeña un papel cada vez más importante en la narrativa del Partido Comunista de China. En el último plan marco, representantes del gobierno chino anunciaron una serie de cambios destinados a ayudar al consumo a alcanzar el nivel de producción del país tras años de apoyo a la oferta. El objetivo principal del programa es acelerar el crecimiento salarial y ajustar el salario mínimo para protegerse contra el estancamiento salarial, que actualmente desalienta el gasto de los hogares en China. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

