Los mercados asiáticos avanzan con fuerza

Los mercados asiáticos avanzan mientras las acciones chinas alcanzan un máximo de más de dos meses tras la promesa del Banco Popular de China de recortar los tipos de interés. El índice compuesto de Shanghái subió un 1,5%, mientras que el CSI 300 avanzó un 2,2%. El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,9%, a medida que el optimismo se extendía a los mercados regionales. Los mercados asiáticos firman una sesión en positivo El Banco Popular de China promete nuevas medidas de estímulo, incluyendo posibles recortes de los tipos de interés y herramientas para mantener la estabilidad del yuan. El banco central planea utilizar el tipo de interés repo inverso a siete días como su principal instrumento de política, lo que refleja una tendencia hacia la gestión de la liquidez basada en el mercado. Trump amenaza con aranceles del 200% al alcohol europeo si la UE sigue adelante con su plan de imponer un arancel del 50% al whisky estadounidense. La medida de la UE, prevista para el 1 de abril, responde a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de acero y aluminio. Trump advirtió que los vinos, champanes y otros productos alcohólicos europeos serían el objetivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El TOPIX de Japón sube un 0,8%, mientras que el Nikkei 225 avanza un 0,4% el viernes debido a la depreciación del yen. El par USD/JPY subió un 0,4% y se prevé un ligero avance del 0,2% en la semana. Los precios del cobre en China, cerca de su máximo en cinco meses, subieron un 0,6% hasta los 9.813,75 dólares por tonelada, ante las expectativas de que el estímulo del Banco Popular de China impulse la actividad industrial y el desarrollo de infraestructuras. Noticias de Estados Unidos El S&P 500 entra en zona de corrección, con los principales índices estadounidenses cerrando con fuertes caídas el jueves en medio de la escalada de las tensiones comerciales. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,7% en las operaciones asiáticas después de que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, respaldara el proyecto de ley republicano de financiación provisional para evitar el cierre del gobierno. Las negociaciones arancelarias entre Canadá y Estados Unidos continúan tras una reunión de alto nivel entre ministros canadienses y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Funcionarios canadienses afirmaron que las conversaciones fueron constructivas, pero no ofrecieron un alivio inmediato de los aranceles. Tesla desarrolla un Model Y de menor costo en Shanghái bajo el proyecto "E41", según fuentes. El coche será más pequeño y su producción costará al menos un 20 % menos que la del modelo actual, y su producción en masa comenzará en 2026. Tesla aspira a recuperar cuota de mercado en China, tras haber caído al 10,4 % el año pasado. Las acciones de Intel suben un 14,6 % tras el nombramiento de Lip-Bu Tan como su nuevo director ejecutivo, a pesar de la caída generalizada del mercado. Los precios al productor de EE. UU. se mantuvieron sin cambios en febrero, lo que indica una posible disminución de las presiones inflacionarias. El IPC de la demanda final no mostró movimiento tras el aumento del 0,6% de enero. En términos anuales, el IPC avanzó un 3,2%, por debajo del aumento del 3,7% de enero. Otras noticias de la mañana El oro alcanza un máximo histórico de 2.993,90 dólares por onza, impulsado por las tensiones comerciales y los débiles datos de inflación en EE. UU. Se prevé que los precios suban un 2,5% esta semana, ya que la escalada de la guerra comercial y los temores de recesión aumentan el atractivo del metal como refugio seguro. Los precios del petróleo repuntan, con el crudo Brent subiendo un 0,7% hasta los 70,34 dólares por barril tras caer un 1,5% en la sesión anterior. El WTI subió un 0,7% hasta los 67,03 dólares por barril. La AIE advirtió que la oferta mundial de petróleo podría superar la demanda en unos 600.000 barriles diarios este año. La próxima semana nos centraremos en las decisiones de los bancos centrales, ya que la Reserva Federal, el Banco de Japón y el banco central de Taiwán tienen previsto reunirse. China publicará el lunes datos económicos clave, como las cifras de ventas minoristas, producción industrial y balanza comercial.

