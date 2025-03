Las acciones chinas tienen un fuerte repunte

El índice China 50 (CH50), también conocido como el índice de acciones chinas, representa a las 50 empresas más grandes y líquidas que cotizan en los mercados de valores de China continental. Este índice es un indicador clave del rendimiento del mercado chino y suele incluir empresas de sectores como tecnología, finanzas, energía y consumo. Alcanzó su nivel más alto del año, con un alza de hasta el 2,6% el viernes, en su mayor repunte en dos meses. Las acciones chinas de consumo lideraron los avances generalizados, ya que los inversores anticipan un importante apoyo político tras el anuncio de una conferencia de prensa de alto nivel sobre medidas de consumo programada para el lunes. El Gobierno Chino muestra un mayor apoyo El subindicador de productos básicos de consumo registró su mayor subida diaria desde noviembre, superando el 5%. Los destacados fabricantes de licores Kweichow Moutai y Wuliangye Yibin subieron más del 5%, mientras que las acciones relacionadas con el cuidado infantil, como Beingmate y Shanghai Aiyingshi, alcanzaron su límite diario del 10% después de que los gobiernos locales introdujeran subsidios para el cuidado infantil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Bienes de Consumo Básico CSI 300. Fuente: Bloomberg L.P. Funcionarios de varios ministerios, incluyendo los de finanzas, comercio y el banco central, detallarán medidas para impulsar el consumo en la conferencia de prensa del lunes. El regulador financiero chino ya se ha comprometido a desarrollar iniciativas de financiación al consumo, animando a los bancos a acelerar la emisión de préstamos personales y a aumentar la financiación para sectores como el comercio minorista, el turismo y la salud. Mayor Expansión del Mercado En una señal de que el repunte de este año impulsado por la tecnología podría estar extendiéndose, los diez indicadores sectoriales del CSI 300 subieron el viernes. Las acciones bancarias avanzaron, ya que los inversores se posicionaron para una posible reducción de los requisitos de reserva que liberaría mayor capacidad crediticia. Las acciones chinas que cotizan en Hong Kong también subieron más del 3% intradía. Analistas "La conferencia de prensa sobre el impulso al consumo avivó las expectativas de apoyo político", señaló Shen Meng, director de Chanson & Co. Sin embargo, advirtió que "si no se proporcionan detalles sobre el aumento de los ingresos, dicho optimismo podría debilitarse". Los inversores esperan la publicación de los datos económicos de enero y febrero el lunes, y los economistas pronostican una mejora en las cifras de ventas minoristas. El enfoque en el consumo representa un cambio significativo, ya que impulsar el gasto del consumidor se ha convertido en una prioridad para la administración del presidente Xi por primera vez en su década de liderazgo. El índice de acciones chinas se acerca a una zona de resistencia clave que ha provocado reversiones desde septiembre pasado. Los alcistas necesitan un cierre por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% para invalidar esta resistencia. Los bajistas, por otro lado, buscarán volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se encuentra en divergencia alcista y se acerca a la zona de sobrecompra, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

