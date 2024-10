Los mercados asiáticos continúan su recorrido al alza

Los mercados asiáticos avanzan. El Nikkei japonés ha subido un 1,85%, mientras que el yen japonés ha bajado un 0,33% frente al dólar después de que la coalición gobernante de Japón perdiera su mayoría por primera vez en 15 años. Como resultado, puede haber una sensación de que la normalización de la política monetaria se ralentizará bajo la presión política. Una de las principales razones detrás del ascenso del Nikkei es la depreciación del yen japonés. Al debilitarse la moneda local, las exportaciones japonesas se vuelven más competitivas en los mercados internacionales, lo que beneficia a las grandes empresas exportadoras niponas que cotizan en el índice. Los índices chinos están subiendo ligeramente después de que el Banco Popular de China (PBOC) anunciara que realizará una operación de recompra inversa incondicional y lo hará mensualmente para mantener la liquidez tan necesaria en el mercado. Cuando el Banco Popular de China (PBOC) anuncia una operación de recompra inversa incondicional, está señalando una medida de política monetaria expansiva. En términos más sencillos, el banco central está inyectando liquidez al sistema financiero chino. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras noticias de la mañana Los futuros apuntan actualmente a una apertura al alza en Europa y Estados Unidos después del fin de semana. Los futuros del Nasdaq están sumando actualmente un 0,56%, mientras que los futuros del CAC40 francés están sumando un 0,47%. El petróleo ha bajado más del 5% al ​​comienzo de la semana después de que el ataque con misiles de Israel no afectara a la infraestructura nuclear/de combustible, lo que tranquilizó al mercado. CNN informa que MCD reanudará la venta de sándwiches Quarter Pounders en todos sus restaurantes después de que una investigación interna descubriera que el problema parece estar limitado a un ingrediente específico y una región geográfica. La compañía dijo que todos los productos contaminados relacionados con el brote han sido eliminados de su cadena de suministro. Boeing está planeando una recaudación de capital de más de 15$ mil millones, informaron los medios financieros, ya que busca apuntalar las finanzas golpeadas por la huelga en curso. Mapa de calor de la volatilidad que se observa actualmente en el mercado de divisas. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

