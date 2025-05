Los mercados asiáticos suben tras la desescalada arancelaria

Los mercados asiáticos consiguen avances relevantes tras la desescalada arancelaria entre EE. UU. y China, con el Nikkei 225 y el TOPIX de Japón liderando las ganancias regionales, con alzas del 1,7 % y el 1,2 %, respectivamente. El Straits Times de Singapur sumó un 0,7 %, el ASX 200 de Australia subió un 0,7 %, alcanzando su nivel más alto desde finales de febrero, y el KOSPI de Corea del Sur avanzó un 0,4 %. Los mercados regionales siguieron el excelente desempeño de Wall Street durante la noche, con el S&P 500 subiendo un 3,3 % el lunes. Los índices asiáticos celebran la tregua arancelaria EE. UU. y China recortan los aranceles comerciales en un gran avance: Washington acordó reducir los aranceles sobre Pekín del 145 % al 30 %, mientras que China redujo sus aranceles de represalia del 125 % al 10 %, ambos por un período de 90 días. China también acordó revertir medidas no arancelarias, como los controles a la exportación de tierras raras. El anuncio se produjo mediante una inusual declaración conjunta tras las conversaciones de alto nivel celebradas en Ginebra el fin de semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados chinos se quedan atrás del repunte regional, ya que los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite subieron solo un 0,2% cada uno a pesar del avance comercial, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,7% desde su máximo de un mes. El alto el fuego entre India y Pakistán se mantiene a pesar de las tensiones, y los mercados indios se toman un respiro tras el repunte del 4% del lunes. El Nifty 50 cayó un 0,5%, mientras que el BSE Sensex 30 perdió un 1,1% en las primeras operaciones del martes. El primer ministro indio, Modi, advirtió a Pakistán que India volvería a atacar los "escondites terroristas" transfronterizos si es atacado, desestimando el "chantaje nuclear" de Islamabad, aunque el alto el fuego mediado por Estados Unidos parecía mantenerse. China muestra su disposición a continuar las negociaciones comerciales con un comentario en el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista, en el que se celebra la desescalada arancelaria y se expresa su disposición a continuar las negociaciones. El comentario señalaba que "el camino a seguir puede no ser fácil, pero China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos", a la vez que afirmaba que Washington necesitaba corregir "por completo" sus prácticas de aumentos arancelarios unilaterales. Los futuros de las acciones estadounidenses retrocedieron tras el repunte del lunes: los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4%, los del Nasdaq 100 un 0,5% y los del Dow Jones un 0,3%. Este retroceso se produce mientras los mercados esperan los datos clave de inflación al consumidor de EE. UU. que se publicarán el martes. Se espera que el IPC se mantenga estable ante la preocupación de que incluso la reducción de aranceles pueda mantener la inflación elevada. Otros mercados El oro se estabiliza tras la ola de ventas de activos refugio, con el oro al contado estable en 3.259 dólares la onza tras la fuerte caída del lunes. El metal precioso encontró soporte mientras los mercados se mantuvieron cautelosos a la espera de los datos de inflación de EE. UU., aunque la fortaleza del dólar limitó cualquier recuperación significativa. Otros metales preciosos repuntaron, con los futuros de plata subiendo un 1,7% hasta los 33,02 dólares por onza, mientras que los metales industriales se mantuvieron optimistas ante la mejora de las perspectivas económicas. Los precios del petróleo bajaron desde sus máximos de dos semanas: el crudo Brent cayó un 0,3% hasta los 64,74 dólares por barril y el WTI un 0,3% hasta los 61,77 dólares. Los mercados siguen preocupados por el aumento de la oferta, dado que la OPEP ha impulsado la producción más de lo previsto desde abril. Los analistas de ING señalaron que «si bien la distensión en las tensiones comerciales entre China y EE. UU. es beneficiosa, aún existe mucha incertidumbre sobre lo que ocurrirá en 90 días». Las divisas asiáticas se fortalecieron a medida que el dólar retrocedió: el par USD/JPY (yen japonés) cayó un 0,4%, el yuan chino (tanto en el exterior como en el interior) descendió un 0,2% y el dólar singapurense (USD/SGD) bajó un 0,2%. El índice del dólar bajó un 0,2% en el mercado asiático tras las fuertes ganancias de la sesión anterior, lo que supuso un alivio para las monedas regionales. El Banco de Japón mantiene su postura de subida de tipos, mientras que el vicegobernador Shinichi Uchida declaró que se espera que los salarios y los precios sigan subiendo a pesar de la incertidumbre sobre la política arancelaria estadounidense. Si bien reconoció que es probable que los aranceles estadounidenses perjudiquen el crecimiento económico de Japón, Uchida señaló la disposición del Banco de Japón a subir los tipos de interés si la economía mejora tras un período de estancamiento, como prevé la junta.

