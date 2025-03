Los precios del petróleo se hunden a mínimos de los últimos tres meses, con el crudo Brent cayendo a 71,26 dólares por barril a medida que se intensifican las presiones del mercado desde múltiples direcciones. El barril West Texas cotiza cerca de los 68 dólares, ya que varios factores clave convergen para crear un sentimiento bajista. La OPEP+ sorprende a los mercados con un aumento de la producción En un movimiento inesperado que hizo caer el crudo, la OPEP+ anunció que seguirá adelante con los planes para aumentar la producción en 138.000 barriles por día a partir de abril. Esto marca el primero de una serie de aumentos mensuales que restablecerán gradualmente un total de 2,2 millones de barriles por día para 2026. Si bien la coalición afirmó que este "aumento gradual puede pausarse o revertirse sujeto a las condiciones del mercado", la decisión sorprendió a los operadores que esperaban otro aplazamiento, dado que los niveles de precios actuales son demasiado bajos para que muchos miembros cubran el gasto gubernamental. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los aranceles de Trump provocan volatilidad en el petróleo La implementación de nuevos aranceles por parte de Trump añade más presión a los mercados petroleros. A partir de hoy, la administración americana impone aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones de Canadá y México, con un gravamen extra del 10% específicamente a los productos energéticos canadienses, incluido el petróleo crudo. China ha tomado represalias de inmediato con contramedidas frente a los productos agrícolas estadounidenses, lo que ha suscitado preocupaciones sobre una guerra comercial más amplia que podría frenar el crecimiento económico mundial y la demanda de petróleo. Se avecina un superávit de oferta de petróleo Incluso antes de la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, la Agencia Internacional de Energía había pronosticado un superávit de oferta mundial de petróleo de 450.000 barriles por día este año. Este escenario de exceso de oferta persiste a pesar de los recortes de producción anteriores de la coalición, ya que la creciente producción de fuentes no pertenecientes a la OPEP, incluidos Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana, sigue superando el crecimiento del consumo. Preocupa la situación de Arabia Saudita Para complicar aún más el panorama, Saudi Aramco anunció un recorte significativo del dividendo más grande del mundo, reduciendo el pago total esperado a aproximadamente 85 mil millones de dólares en 2025, en comparación con los 124 mil millones de dólares del año pasado. Esta reducción refleja la tensión en las finanzas de Aramco, que han pasado de una posición de efectivo neto de 27 mil millones de dólares a tener deuda neta en poco más de un año. Con un precio promedio del Brent por debajo de los 77 dólares por barril este año (muy por debajo de los 90 dólares que equilibran el presupuesto de Arabia Saudita), el reino podría enfrentan decisiones fiscales complicadas próximamente. Perspectivas del mercado del petróleo Hay cautela sobre las perspectivas a corto plazo del petróleo. Citigroup sugiere que el aumento de la producción de la OPEP+ está "direccionalmente relacionado" con su llamado a que el Brent caiga a 60-65 dólares por barril en los próximos 6 a 12 meses. Cotización del petróleo El petróleo está volviendo a probar el fuerte soporte en torno a los 70,90 dólares, un nivel que ha provocado reversiones desde septiembre del año pasado. Si este soporte se rompe, los bajistas pueden apuntar al mínimo de septiembre en 69,60 dólares. Por otro lado, los alcistas se enfrentarán a una fuerte resistencia en torno a los 74,50 dólares. El RSI está mostrando una divergencia bajista con máximos más hundidos, mientras que el MACD sigue ampliándose después de un cruce bajista. Fuente : Xstation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "