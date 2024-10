Medio punto de caída en el Russell 2000

La sesión de ayer en Wall Street terminó con un tono dispar. El índice Nasdaq fue el único que registró subidas del 0,18%. Las mayores caídas correspondieron al Russell 2000, que se dejó un 0,48%. Wall Street se vio afectado por la noticia de que el CDC encontró la bacteria E. coli en las hamburguesas de la cadena McDonalds. Las acciones de la compañía cayeron más del 9% en reacción a los datos. Para el día de hoy, la atención de los inversores se centrará en la decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados Más allá de las caídas del Russell y de otros índices de Wall Street, el par USD/JPY mantiene el dinamismo de crecimiento, y acaba de perforar la barrera psicológica de los 152,00. A pesar de la falta de comentarios del establishment japonés, el dólar sube hoy tras las declaraciones de ayer de Daly, de la FED. En el mercado de metales preciosos estamos viendo una pausa en las subidas dinámicas. La plata cae actualmente un 0,3% mientras que el oro suma un 0,05% intradía. El mercado de materias primas energéticas no muestra una tendencia clara. El barril de West Texas se impulsa un 0,54% mientras que el Gas natural se deja un 0,35%. Esta mañana, Bitcoin mantiene las caídas observadas en los últimos días. La popular criptomoneda está cayendo un 0,65% intradía y ya cotiza por debajo de la zona de los 67.000 dólares. Mapa forex. Fuente: xStation5

