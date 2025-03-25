Que es el Analisis Fundamental

Las dos formas más habituales de análisis en lo que concierne al mercado financiero, son el análisis técnico y el fundamental.

Durante esta lección, estudiaremos el análisis fundamental más en detalle.

A diferencia del análisis técnico, que mira al price-action y las tendencias para colaborar a ubicar dónde podrían direccionarse después, el análisis fundamental toma en cuenta todos los datos disponibles para contribuir a determinar el valor relativo de un mercado. Luego examinan discrepancias entre el precio actual del mercado y sus propias valoraciones para encontrar las oportunidades de Trading. Por ejemplo, si quieren invertir al alza con acciones de Apple si su valoración de Apple es más alta que su precio actual por acción.

Mientras los traders técnicos piensan que toda la información que requieren la encuentran en los gráficos o el mercado, los traders fundamentales observan múltiples informaciones incluyendo publicaciones políticas, económicas, sociales y macroeconómicas, así como ganancias corporativas.

A continuación, varias de las publicaciones de datos macroeconómicos más interesantes:

- Decisiones de tipo de interés y políticas de bancos centrales

- Datos del mercado de empleo en mercados influyentes, como los datos de non-farm payrolls en los EEUU.

- Datos de inflación de Reino Unido, la Eurozona y Estados Unidos.

- ISM, IFO, ventas minoristas, producción industrial

- Reportes de ganancias corporativas

Tipos de interés

Los tipos de interés pueden tener una repercusión directa en los tipos de interés; frecuentemente la demanda de una divisa con un rendimiento de interés mayor es más alta que la divisa con un menor tipo de interés.

Datos del mercado laboral

Los datos del mercado laboral, por ejemplo, las nóminas no agrícolas de EEUU, influyen mayoritariamente en los mercados financieros, y pueden generar volatilidad en índices y forex. El informe del empleo se publica el primer viernes de cada mes, y refleja el número total de trabajadores en EEUU en todos los negocios. Este mercado es muy susceptible a este tipo de datos por su implicancia al momento de identificar la velocidad del crecimiento económico y la inflación.

Si las nóminas no agrícolas aumentan, es un buen indicador de que la economía está creciendo. Si los incrementos en las nóminas no agrícolas ocurren velozmente, puede señalar que la inflación podría aumentar. Si las nóminas vienen por debajo de las expectativas, los traders de forex generalmente tendrán que vender USD (enlace USD en la web) en previsión de un debilitamiento de la divisa. Si supera las expectativas, el valor del dólar frecuentemente se incrementa.



Datos de inflación

La inflación es la tasa a la que el nivel de los precios para bienes y servicios está subiendo. Los bancos centrales intentan restringir la inflación y evitar la deflación, con el objetivo de mantener las economías de sus respectivos países estables.

Indicadores económicos

Además de las nóminas no agrícolas, hay otros indicadores económicos que pueden tener repercusiones en los mercados - como las cifras de ventas minoristas. Las ventas minoristas son destacados indicadores económicos porque los gastos del consumidor manejan gran parte de la economía.

Resultados de las compañías

Los analistas fundamentales observan los informes financieros de una compañía para determinar si se posicionan en esa acción en particular. Esto supone mirar los ingresos, gastos, activos, pasivo y todos los demás aspectos financieros de una compañía, que a menudo se ponen a disposición pública en reportes de ingresos trimestrales.

Calendario económico

Puedes chequear publicaciones de datos de mercado en el calendario económico de nuestra plataforma xStation.

Los anuncios se clasifican como Alto, Medio o Bajo, en términos de su impacto y potencial generador de volatilidad de mercado.

El calendario también se observan anuncios por región y país, así como información sobre cifras previstas y anteriores publicaciones de datos.

Si observas la columna central, observarás información sobre el tipo de dato que se publicará, y qué tipo de repercusión se anticipa que tendrá en el mercado financiero.

La última columna nos da una imagen completa del histórico de la publicación y al consenso de acuerdo con próximas publicaciones.

También hay marcadores disponibles para que los aproveches, así como Noticias y Chat de Traders que te mantienen actualizado con lo que ocurre en el mercado.