Nuevos máximos en el S&P 500

El Bitcoin ha roto la resistencia histórica de los 100.000$, alcanzando un nuevo máximo por encima de los 102.000$. Donald Trump ha nombrado a Paul Atkins, vinculado a la industria de blockchain y las criptomonedas, como el nuevo presidente de la SEC. El S&P 500 avanza Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer en máximos históricos. El Nasdaq 100 subió un 1,2% y el S&P 500 se impulsó un 0,6%. Las acciones de Salesforce se dispararon un 10% gracias a que la compañía mejoró las previsiones y los comentarios positivos sobre su asistente de inteligencia artificial Agentforce. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Jerome Powell indicó que la economía estadounidense está en buena forma y que la Reserva Federal puede permitirse relajar la política monetaria de forma más conservadora ralentizando el ritmo de los recortes. Otros mercados

El dólar estadounidense cae ligeramente, con el EUR/USD subiendo un 0,15% hasta el cruce de 1,0526. Los rendimientos de los bonos a 10 años se mantienen en el 4,19%. Según el Libro Beige de la Fed, la actividad económica estadounidense aumentó ligeramente en la mayoría de los distritos de la Fed, mientras que los precios aumentaron a un ritmo modesto.

Las materias primas energéticas se negocian sin cambios, con el petróleo cayendo suavemente. Del mismo modo, se observa poca volatilidad en el mercado de metales preciosos, con el oro cotizando sin cambios. Entre las materias primas agrícolas, los futuros de soja y trigo ganan terreno. Informes macroeconómicos La tasa de desempleo suiza fue del 2,6% frente al 2,7% esperado y el 2,6% anterior (ajustado estacionalmente).

La balanza comercial de Australia en octubre fue mucho más alta de lo esperado, llegando hasta los 5.950 millones de dólares australianos frente a las expectativas de 4.550 millones de dólares australianos y los 4.610 millones de dólares australianos anteriores.

Las ventas minoristas de Singapur aumentaron un 2,2% en noviembre frente al 2,4% previsto y el 2,4% anterior.

Los sentimientos en la sesión asiática son en su mayoría débiles, con el Hang Seng chino cayendo casi un 1%. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China decidió imponer sanciones a 13 empresas y ejecutivos militares estadounidenses, con efecto a partir del 5 de diciembre.

El Nikkei japonés subió solo un 0,3% mientras que el índice KOSPI de Corea del Sur se deja un 0,9%.

Hoy, la atención macroeconómica se va a centrar en los datos de la industria alemana , las lecturas de ventas minoristas de la eurozona, las solicitudes de desempleo de los EE. UU. y el Informe Challenger sobre la dinámica de los despidos en la economía estadounidense. Para terminar el día, se espera el resultado de la reunión de la OPEP+ (11:30 PM GMT).

