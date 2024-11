Nvidia presenta resultados esta semana

La semana que viene será relativamente tranquila en cuanto a las publicaciones macroeconómicas. El evento más importante de la semana probablemente sea los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán el miércoles 20 después del cierre del mercado. Además, los inversores también se centrarán en la decisión del banco central chino sobre los tipos de interés el martes y la publicación de los informes preliminares del PMI de manufactura y servicios para noviembre el viernes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario diario detallado de la semana: 19 de noviembre, martes: 00:30 GMT - Australia, actas del RBA

10:00 GMT - Eurozona, datos de inflación de octubre

13:00 GMT - Hungría, decisión sobre los tipos de interés

13:30 GMT - Canadá, inflación del IPC de octubre

21:40 GMT - EE. UU., datos de la encuesta API 20 de noviembre, miércoles: 00:50 GMT - Japón, datos de la balanza comercial

01:00 GMT - China, decisión sobre los tipos de interés anuales/quinquenales

07:00 GMT - Alemania, inflación del IPC de octubre

07:00 GMT - Reino Unido, inflación del IPC de octubre

15:30 GMT - EE. UU., datos de los inventarios de petróleo

Resultados de Nvidia - tras la sesión en Wall Street 21 de noviembre, jueves: 09:00 GMT - Australia, discurso de Bullock del RBA

11:00 GMT - Turquía, decisión sobre los tipos de interés

13:30 GMT - EE. UU., informe de la Fed de Filadelfia de noviembre

13:30 GMT - EE. UU., datos de prestaciones por desempleo

15:30 GMT - EE. UU., datos de inventarios de gas natural en EE. UU. 22 de noviembre, viernes: Todo el día: datos del PMI de la industria y los servicios (zona del euro, Reino Unido, EE. UU.) 00:30 GMT - Japón, informe del IPC de octubre

07:00 GMT - Alemania, datos del PIB del tercer trimestre

08:30 GMT - Eurozona, discurso de Lagarde

13:30 GMT - Canadá, datos de ventas minoristas de septiembre

16:00 GMT - EE. UU., datos de la Universidad de Michigan de noviembre

