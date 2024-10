¿Qué marcará hoy la sesión bursátil en Europa?

Los mercados asiáticos vuelven a provocar un aumento de la volatilidad.

Las nuevas medidas de estímulo inmobiliario impulsan los índices de Shanghái por encima del 7%.

La confirmación de la elección de Ishiba como nuevo primer ministro de Japón hace que el índice Nikkei baje más de un 5%. La sesión del lunes comienza con un aumento de la volatilidad en el mercado asiático en general. Las nuevas medidas de estímulo en el mercado inmobiliario están impulsando los índices de Shanghái por encima del 7% hoy, mientras que en Japón los inversores están preocupados por la disposición del nuevo primer ministro Ishiba a imponer más impuestos a las empresas y a las ganancias de capital, lo que hace que el índice Nikkei baje casi un 5%. En Europa, la atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC de Alemania, que se anunciarán a las 14:00. También está previsto para hoy una serie de datos regionales de Estados Unidos, así como los discursos de Bowman, Powell y Lagarde. Sin embargo, no está claro si los banqueros querrán comentar acerca de la situación monetaria actual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "