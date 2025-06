Quinta sesión consecutiva de caídas en el Dax 40

Los mercados europeos se suman a la ola de ventas mundial tras la abrupta escalada del conflicto en Oriente Medio. El regreso de una amplia aversión al riesgo hace caer la gran mayoría de las acciones, a medida que el capital se dirige hacia activos seguros como los bonos y el oro. Una excepción importante es el sector energético europeo, que avanza un 2,25% en respuesta al aumento previsto de los precios de la energía, ya que el conflicto presiona al alza los contratos de materias primas clave. Los precios del gas natural europeo se dispararon tras los ataques aéreos de Israel contra Irán, lo que intensificó las tensiones regionales y generó temores de interrupciones en el suministro energético mundial, especialmente a través del crítico Estrecho de Ormuz. Los futuros de referencia subieron más del 6%, impulsados ​​por la preocupación de que el conflicto pudiera afectar a las exportaciones de GNL de productores clave como Catar, Omán y Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto representan el 18% del suministro mundial de GNL. Aunque todavía no se han producido interrupciones físicas en los envíos, se avecinan posibles retrasos, y una mayor escalada podría impulsar los precios del gas por encima de los 100 €/MWh. A la ansiedad del mercado se suman los cortes en el suministro en Noruega y el cierre temporal del yacimiento de gas Leviatán en Israel, todo lo cual amenaza los esfuerzos de Europa por reponer las reservas de gas antes del invierno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance LP Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del Dax 40 El Dax 40 retrocede por quinto día consecutivo, situándose por debajo de su media móvil exponencial de 30 días (EMA30, violeta claro). Sin embargo, el descenso se detuvo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que actualmente actúa como soporte clave. De cara al futuro, el aumento de los precios de la energía podría empañar las perspectivas a largo plazo de la renta variable europea, lo que podría poner en entredicho el escenario base del BCE sobre recortes de tipos en 2025. Si aumenta la preocupación por las interrupciones del suministro energético, la confianza empresarial podría debilitarse aún más. El nivel de Fibonacci sigue siendo crítico, y la próxima zona de soporte se sitúa entre 22.250 y 22.450. Fuente: xStation5 Noticias corporativas del Dax 40 El grupo bancario francés BPCE adquirirá el portugués Novo Banco de Lone Star en una operación de 6.400 millones de euros , lo que supone la mayor adquisición bancaria transfronteriza de Europa en más de una década. El gobierno portugués también venderá su participación del 25%. Esta operación refuerza la presencia europea de BPCE y refleja la confianza de los inversores en Portugal. No se prevén recortes de personal. La transacción, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2026, se suma a un año sólido de fusiones y adquisiciones bancarias en un contexto de presiones de consolidación más amplias en la eurozona.

Novo Nordisk anunció que avanzará las formulaciones subcutáneas y orales de amicretina a ensayos clínicos de fase 3 para el control de peso , tras los resultados positivos de la fase 2 y la respuesta regulatoria. La amicretina es un agonista dual del receptor GLP-1 y de amilina diseñado para tratar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. Los ensayos de fase 3 están previstos para comenzar en el primer trimestre de 2026. Esta operación supone un paso significativo en la cartera de Novo Nordisk de tratamientos innovadores y de acción prolongada para trastornos metabólicos. Como resultado, Novo supera a SAP como la empresa europea cotizada en bolsa más valorada.

TotalEnergies, Air Liquide y RWE se han asociado para descarbonizar las refinerías de TotalEnergies en Bélgica y Países Bajos mediante proyectos de hidrógeno verde a gran escala impulsados ​​por el parque eólico marino OranjeWind, desarrollado conjuntamente. La colaboración incluye una inversión de 600 millones de euros en un electrolizador de 250 MW cerca de Zelanda y un contrato de suministro para la producción de 130 MW de hidrógeno verde del proyecto ELYgator de Air Liquide para la refinería de Amberes. En conjunto, estas iniciativas buscan reducir las emisiones de CO₂ en hasta 450.000 toneladas anuales y respaldar el objetivo de TotalEnergies de descarbonizar completamente el uso de hidrógeno en sus refinerías europeas para 2030.

RWE y Amazon Web Services (AWS) han firmado un Acuerdo Marco Estratégico para acelerar la transformación digital de RWE y apoyar los objetivos de energía limpia de Amazon. La colaboración se basa en sus PPA de energía renovable de 1,1 GW en EE. UU. AWS proporcionará herramientas de IA y análisis para optimizar las operaciones, el comercio y la previsión energética de RWE. La colaboración también fortalece los vínculos con el Laboratorio de IA de RWE en Seattle, lo que ayudará a ambas empresas a impulsar iniciativas de energía libre de carbono e infraestructura digital en línea con las crecientes demandas de electrificación y sostenibilidad.

