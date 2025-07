¿Regresa el apetito inversor en Bitcoin?

La semana pasada, el precio del Bitcoin se disparó un 6%, y ayer, la criptomoneda alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico, superando los 112.000 dólares. Este repunte provocó una contracción de posiciones cortas, obligando a los inversores en corto de Bitcoin a cerrar casi 200 millones de dólares, lo que generó un impulso alcista adicional. El mercado de criptomonedas está respondiendo al optimismo en Wall Street y a la debilidad del dólar estadounidense, lo que naturalmente lleva a los inversores hacia refugios "antidólar" como Bitcoin. La capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa actualmente cerca de los 3,5 billones de dólares , en comparación con el récord de 3,73 billones de dólares alcanzado en diciembre de 2024, cuando las altcoins superaban en rendimiento. Sin embargo, esta vez, el explosivo movimiento de Bitcoin también ha impulsado la confianza entre los tokens especulativos. Hoy, Trump Coin, Compound y Ethereum (con un alza de casi el 2% por encima de los 2.800 dólares) se encuentran entre los principales ganadores.

Los datos on-chain (Glassnode) muestran que las reservas de Bitcoin en los exchanges han ido disminuyendo de forma constante desde finales de abril, cayendo por debajo de los 3 millones de Bitcoin desde los más de 3,1 millones de Bitcoin observados a mediados de marzo. Según el análisis de Bitfinex, las bases del mercado alcista siguen siendo sólidas, con un interés limitado por las posiciones apalancadas. Una parte significativa de la actividad de compra se basa actualmente en el mercado spot. Precio del Bitcoin Actualmente, el Bitcoin se mantiene cerca de los 111.400 dólares, muy cerca de su máximo histórico. La volatilidad se mantiene relativamente moderada, a pesar de estos niveles récord de precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB

