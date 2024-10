Reunión del BCE y datos de inflación de la Eurozona 📌

El calendario macroecon贸mico de hoy es importante tanto en Estados Unidos como en Europa. Adem谩s, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Central de Turqu铆a (CBRT) actualizar谩n sus tipos de inter茅s. A lo largo de la ma帽ana iremos conociendo los datos de inflaci贸n de la Eurozona. Las expectativas apuntan a una cifra del 1,8% interanual, frente al 2,2% del mes de agosto. Este ser铆a el resultado m谩s bajo desde abril de 2021. Posteriormente, conoceremos la decisi贸n del Banco Central de Turqu铆a, donde se espera que el tipo de inter茅s a una semana se mantenga sin cambios en el 50%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En torno a las 14:15, se anunciar谩 la decisi贸n del BCE. El mercado descuenta otro recorte de tipos de 25 puntos b谩sicos, para situarlos en la horquilla del 3,5-3,75%. Este ser铆a el tecer recorte en las 煤ltimas 4 reuniones del BCE. Los principales argumentos para esta decisi贸n son los d茅biles datos de la Eurozona y las bajas lecturas de la inflaci贸n. Con la apertura de Wall Street, los inversores centrar谩n su atenci贸n en Estados Unidos, donde conoceremos los datos de ventas minoristas de septiembre y el informe de producci贸n industrial. Se espera que las ventas minoristas aumenten un 0,3% intermensual, en comparaci贸n con el aumento del 0,1% del mes de agosto.

