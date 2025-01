Revisión al alza del PIB chino

Los mercados asiáticos cotizan con tono mixto, con las acciones chinas subiendo tras la revisión al alza del PIB del gigante asiático, mientras que los índices japoneses caen. El CSI 300 de China sube medio punto después de que el PIB del cuarto trimestre creciera un 5,4%, llevando el crecimiento de 2024 al objetivo del 5% de Pekín. Por su parte, el Nikkei cayó un 0,35% ante las expectativas de un alza de tipos del BOJ. El yen japonés se fortalece hasta los 155,62 por dólar, ya que los mercados descuentan el posible aumento de tipos del BOJ en la reunión de la próxima semana. Las acciones de Nintendo cayeron un 5% tras la tibia recepción a la presentación de la Switch 2, lo que pesó sobre el TOPIX en general, que corrige un 0,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La población de China disminuyó por tercer año consecutivo en 2024, cayendo en 1,39 millones hasta los 1.408 millones a pesar de un ligero repunte en los nacimientos. El envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad plantean desafíos económicos crecientes. Mercado americano El dólar se prepara para romper su tendencia alcista de las últimas seis semanas tras una inflación más suave en Estados Unidos, aunque las ventas minoristas y las solicitudes de desempleo muestran resistencia económica. Las divisas asiáticas se negocian sin grandes cambios, y el yuan chino se fortalece levemente tras los datos del PIB. El candidato al Tesoro de Trump, Scott Bessent, prometió sanciones más duras al petróleo ruso y apoya las extensiones de la reducción de impuestos. Los mercados esperan la investidura del lunes en medio de las preocupaciones por las medidas comerciales dirigidas a China. La nave espacial SpaceX explotó ayer durante un vuelo de prueba, lo que interrumpió el tráfico aéreo del Caribe al caer escombros. La compañía confirmó que la captura del cohete fue exitosa, pero la nave espacial falló debido a una fuga en el sistema de propulsión. Cotización de las materias primas Los precios del petróleo suben, con el Brent a 81,6 dólares y el West Texas a 78,30 dólares, encaminándose a su cuarta subida semanal debido a que las nuevas sanciones de Estados Unidos a la energía rusa interrumpen las cadenas de suministro. Se espera que la milicia Houthi de Yemen detenga los ataques en el Mar Rojo tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza. El oro se estabiliza en máximos mensuales en los 2.712 dólares, ya que los datos económicos mixtos de Estados Unidos alimentan la especulación de un recorte de tipos. El cobre crece un 0,2% hasta los 9.268 dólares por el sólido PIB chino, aunque las subidas se vieron limitadas por las preocupaciones sobre la política comercial de Trump. Los procesadores de soja chinos ponen el foco en las importaciones brasileñas para el primer trimestre de 2025 en medio de los temores por los aranceles estadounidenses. Los cargamentos brasileños se comercializan a 420 dólares por tonelada frente a los 451 dólares por tonelada del noroeste del Pacífico de Estados Unidos, y se espera que las importaciones del primer trimestre caigan a 17,3-18,0 millones de toneladas.

