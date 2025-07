Saudi Aramco impulsa el precio del petróleo

Las caídas del viernes en los precios del petróleo se compensan hoy tras la decisión de Saudi Aramco de subir los precios en el mercado asiático. Esto marca el segundo mes consecutivo de esta medida, tras un aumento en los precios de exportación en agosto, y se prevé que los precios de septiembre también suban. Cabe destacar que, a pesar del aumento de la producción de Arabia Saudita, sus exportaciones de petróleo se han mantenido relativamente constantes debido a la mayor demanda interna. Los comentarios de Trump también afectan al petróleo El segundo factor que contribuye es la posibilidad de una menor disponibilidad de petróleo en el futuro cercano, derivada de los comentarios de Donald Trump sobre un plazo más corto para que Rusia entable conversaciones de paz sustanciales con Ucrania. Trump había indicado previamente un plazo de 50 días, pero ahora declara estar muy insatisfecho con las acciones de Putin y pretende acelerar este plazo. Trump había planteado previamente la posibilidad de imponer aranceles secundarios de hasta el 100% a Rusia, lo que penalizaría a cualquier entidad que compre materias primas rusas. Sin embargo, la viabilidad de implementar dichos aranceles sigue siendo cuestionable, dado que Rusia exporta su petróleo principalmente a tres destinos: China, India y Turquía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico con la cotización del precio del petróleo Fuente : Plataforma de XTB

