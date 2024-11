Se amplían los recortes de producción de petróleo

La OPEP+ anunció ayer que ampliaría el recorte de producción de 2,2 millones de barriles de petróleo por día durante el mes de diciembre. El aumento de la producción ya se ha retrasado desde octubre debido a la caída de los precios y a la baja demanda. El grupo tenía previsto aumentar la producción en 180.000 barriles por día a partir de diciembre. La cotización del West Texas sube hoy un 2,10% hasta los 70,8 dólares por barril tras la decisión de la OPEP+ de retrasar un mes el incremento de la producción. Con este aumento de los precios del petróleo, se están produciendo caídas en el dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euros) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. Índices asiáticos La sesión en la región Asia-Pacífico transcurre de forma moderada. Los índices chinos suben entre un 0,30 y un 0,60%, el SG20cash de Singapur se impulsa un 0,30% y el AU200.cash australiano cotiza un 0,20% al alza. La Bolsa de Japón permanece cerrada hoy debido a un día festivo nacional. Esta semana será crucial para los inversores, ya que mañana se elegirá un nuevo presidente en los EE. UU. y el jueves la FED se reune para tomar una decisión sobre los tipos de interés. Un recorte de 25 puntos básicos ya está prácticamente descontado en las cotizaciones bursátiles. Sin embargo, la atención de los inversores se centrará en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y en las perspectivas para los próximos meses. Mercado Forex En la primera parte de la jornada observamos descensos en el índice del dólar, que ya se deja un 0,6% para alcanzar el soporte de 103,6000 puntos. Por su parte, el Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) ha emitido un comunicado preliminar para su próximo informe de estabilidad financiera, destacando los riesgos geopolíticos significativos en paralelo a una preocupación creciente para la estabilidad financiera en dicho país. Otros mercados Observamos bajadas en el mercado de criptomonedas, motivadas por la caída de las posibilidades de victoria de Donald Trump. El Bitcoin ha vuelto a caer por debajo del nivel de 70.000 dólares e incluso ha probado los 67.500 dólares durante el fin de semana. El rebote posterior podría estabilizarse en los 69.000 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "