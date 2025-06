Las acciones de computación cuántica suben después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, señalara hoy en una entrevista que la tecnología de computación cuántica está un paso más cerca de un punto de inflexión clave y que podrá resolver algunos problemas importantes en unos años. Esta información está devolviendo a los inversores el optimismo sobre el futuro de empresas cuánticas estadounidenses como IONQ (con un aumento del 5% en la preapertura) o Rigetti Computing (con un aumento del 7% en la preapertura). Las valoraciones de las empresas de computación cuántica son extremadamente vulnerables a los comentarios de las grandes tecnológicas o figuras clave del sector, ya que estas firmas aún no son rentables. Sin embargo, el mercado espera que algunas de estas acciones generen grandes beneficios gracias a la próxima revolución tecnológica. Por ahora, aún no está claro cuándo se adoptará ampliamente la tecnología cuántica ni qué modelos de negocio triunfarán. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio de las acciones de Rigetti Fuente: xStation5

