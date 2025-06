Las acciones de Nvidia plantan cara a Microsoft: ¿fin de la crisis?

Las acciones de Nvidia, que avanzaban a un ritmo frenético el verano pasado, vieron truncado su ascenso a principios de año con la aparición de una startup que revolucionó el mercado: DeepSeek, la compañía china especializada en inteligencia artificial que sacudió el ecosistema con el lanzamiento de su último modelo, DeepSeek-R1, una herramienta capaz de superar a los últimos modelos de OpenAl a un coste mucho más reducido. La irrupción de este nuevo actor generó grandes dudas dentro del sector de la inteligencia artificial, poniendo en tela de juicio el gasto que los gigantes occidentales asumieron por alcanzar una posición de liderazgo dentro de este mercado, e impactó directamente en la cotización de múltiples empresas, como Nvidia, que vio cómo en una sola sesión perdía más del 16,80% de su valor en Bolsa Ahora, meses después del terremoto DeepSeek, las aguas parecen haberse calmado. Nvidia, que presentó a finales del pasado mes de mayo sus últimos resultados, ha sorprendido con creces las expectativas del mercado, tras disparar sus ingresos un 69% pese a las restricciones impuestas por el Gobierno de Trump a la venta de microprocesadores a China, y vuelve a disputar con Microsoft el trono como la cotizada más valiosa, pero ¿han superado ya las acciones de Nvidia la crisis del terremoto DeepSeek? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nvidia se recupera pese a los aranceles de Trump Los últimos resultados trimestrales de Nvidia, correspondientes al primer trimestre fiscal de 2026, sorprendieron al mercado al superar las previsiones de ingresos y beneficios del consenso de analistas. A pesar de las complicaciones regulatorias derivadas por los aranceles y políticas de Trump, la compañía logró disparar sus ingresos hasta los 44.062 millones de dólares, una cifra que supuso un incremento del 69% a nivel interanual y del 12% respecto al trimestre anterior. Además, el beneficio también aumentó un 26% respecto al año anterior, hasta situarse en 18.775 millones de dólares. Estos grandes resultados apartaron los temores sobre una posible desaceleración en el mercado de la IA y remarcaron la posición de Nvidia dentro de este sector, reforzando la convicción de Wall Street de que la empresa está en el epicentro de esta revolución tecnológica global y poniendo de manifiesto la recuperación que está experimentando desde la irrupción de DeepSeek y que le ha llevado a competir de tú a tú con Microsoft. Tras su publicación, de hecho, las acciones de Nvidia registraron un fuerte repunte, con subidas del 4% en las operaciones tras el cierre del mercado. Este movimiento supuso una revalorización de más de 160.000 millones de dólares en su capitalización bursátil, que asciende ya a cerca de 3,3 billones de dólares, y la consolidó como una de las mayores compañías del mundo por valor de mercado. Esta recuperación llega en un entorno complejo, marcado por las tensiones comerciales y las restricciones de Estados Unidos a China, que han impactado en la empresa. El pasado 9 de abril, Nvidia fue notificada por el gobierno de Donald Trump de que necesita una licencia para exportar su chip H20, una solución diseñada estratégicamente para eludir las restricciones impuestas a dispositivos con mayor capacidad de procesamiento, a China. Esta normativa, efectiva desde mediados de abril, afectará de forma directa a las cuentas de la empresa, que estima que dejará de ingresar 8.000 millones de dólares en el segundo trimestre por las nuevas restricciones. Como dato, antes de su entrada en vigor, la empresa habría alcanzado unas ventas de 4.600 millones de dólares en un solo trimestre gracias a este circuito, aunque también dejó de ingresar 2.500 millones de dólares adicionales en el primer trimestre. El futuro de Nvidia A pesar de este impacto, la recuperación de Nvidia parece que seguirá su curso. La compañía prevé ingresos de 45.000 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, lo que representa un incremento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si se sumaran los 8.000 millones perdidos por el H20, el crecimiento habría sido del 76%. Además, Nvidia está incrementando la producción de Blackwell, su microprocesador de última generación, reforzando así su liderazgo en el mercado de aceleradores utilizados para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La compañía no solo domina este segmento, sino que también amplía continuamente su oferta de hardware y software, lo que le permite vender soluciones más completas a sus clientes. Cada vez con mayor frecuencia, Nvidia integra sus chips en sistemas informáticos completos, ofreciendo productos más sofisticados y de mayor valor añadido. Un ejemplo destacado es el Blackwell NVL72, que más que un simple microprocesador, constituye una especie de superordenador. Según su CEO, Jensen Huang, se trata de una "máquina de pensar diseñada para razonar", lo que refleja la ambición de la empresa por situarse en la vanguardia de la computación orientada a la inteligencia artificial. En paralelo, Nvidia está avanzando en su estrategia de producción nacional. En abril, anunció por primera vez la fabricación de microprocesadores de inteligencia artificial en Estados Unidos mediante alianzas estratégicas. Sus chips Blackwell de última generación ya se están produciendo en las instalaciones de TSMC en Phoenix (Arizona), acogidas a la ley CHIPS impulsada durante el mandato de Joe Biden. Además, la empresa está construyendo plantas de fabricación de superordenadores en Texas, en colaboración con Foxconn en Houston y Wistron en Dallas. Las acciones de Nvidia apuntan a una tendencia alcista Las acciones de Nvidia (NVDA.US) se han revalorizado un 4% desde la presentación de sus resultados trimestrales. Actualmente, los títulos se sitúan en torno a los 139,4 dólares por acción, lo que representa un avance del 1,21% desde comienzos de año. En el corto plazo, el comportamiento ha sido aún más destacado, con una apreciación del 23,3% en los últimos 30 días. Desde el punto de vista técnico, el gráfico muestra una clara tendencia alcista para las acciones de Nvidia, respaldada por el cruce de medias móviles exponenciales (EMA de 14 y 28 periodos), lo que refuerza las perspectivas positivas a corto y medio plazo. Además, el indicador ADX, actualmente en niveles de 29,6, sugiere una tendencia con fuerza significativa. Sin embargo, no se descartan eventuales correcciones técnicas o periodos de consolidación, especialmente en el contexto de posibles eventos macroeconómicos en Estados Unidos que puedan generar volatilidad. Aun así, el contexto continúa siendo favorable para las acciones de Nvidia, con expectativas de que los títulos mantengan su trayectoria ascendente. En el acumulado del año, las acciones de Nvidia cotizan en positivo, con una subida de más del 1,20%.

