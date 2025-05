Austan Goolsbee, miembro de la Reserva Federal, comentó sobre la situación actual de la política monetaria estadounidense, indicando que es improbable que la Fed se apresure a flexibilizar la política monetaria en Estados Unidos.

"No podemos sacar conclusiones precipitadas sobre las tendencias a largo plazo dada la volatilidad actual a corto plazo".

"La función de la Fed es mantener la estabilidad , no responder a las fluctuaciones diarias del mercado bursátil ni a los anuncios políticos".

"En este momento, la Fed debería esperar a obtener más datos e intentar separar las señales reales del ruido de fondo".

"Tomará tiempo antes de que las tendencias actuales de inflación se hagan claramente visibles en los datos. Parte de los datos de inflación de abril reflejan el carácter rezagado de los indicadores económicos. La Fed sigue monitoreando la situación con cautela". Índice VIX Según comentarios de la Casa Blanca, EE. UU. tiene actualmente más de 20-25 acuerdos comerciales sobre la mesa, a punto de concretarse con varios países. Los futuros del índice VIX experimentaron recientemente una fuerte caída y hoy vuelven a caer, perdiendo casi un 1% tras una caída de escala comparable a la registrada en agosto de 2024. Un escenario de repunte continuo en Wall Street podría aumentar aún más la presión a la baja sobre el VIX. Fuente: xStation5

