Suiza entra en deflación por primera vez desde 2021

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suiza ha entrado en territorio deflacionario, por primera vez desde 2021, aunque las lecturas coincidieron en general con las expectativas del mercado. En su próxima reunión de junio, se espera ampliamente que el Banco Nacional Suizo (BNS) recorte los tipos de interés, lo que llevaría el tipo de interés oficial a cero. Los mercados actualmente prevén dos recortes de tipos para el año. El IPC suizo entra en deflación por primera vez desde 2021. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Suiza entra en deflación IPC de mayo : -0,1% interanual (Previsión: -0,1% interanual y anterior: 0,0% interanual)

: -0,1% interanual (Previsión: -0,1% interanual y anterior: 0,0% interanual) IPC mensual: 0,1% intermensual (Previsión: 0,1% intermensual y anterior: 0,0% intermensual) Fuente: Bloomberg Finance LP El par EUR/CHF ha mostrado poca reacción a los datos de inflación de hoy, manteniéndose en un nivel relativamente bajo en lo que va de año. El franco suizo se ha percibido recientemente como una moneda refugio, lo que ha provocado su apreciación. Este fortalecimiento no es favorable para el banco central, que se enfrentará una vez más al reto de combatir la deflación. El EUR/CHF se está consolidando actualmente en una formación triangular, con soporte identificado en torno al nivel de 0,93.

