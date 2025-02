Tono mixto en el mercado tras los resultados de Alphabet

El sentimiento del mercado cotiza de manera mixta después de que las acciones de Alphabet cayeran un 7,5% tras la publicación de unos resultados trimestrales inferiores a lo esperado. Por su parte, las acciones en China se hunden tras la eliminación de las concesiones arancelarias estadounidenses sobre los paquetes extranjeros que entran en Estados Unidos por debajo de los 800 dólares. Los principales informes macroeconómicos del día de hoy incluyen el PMI final para los servicios y el IPP para la eurozona. A esto hay que sumar los datos de ADP e ISM para los servicios en Estados Unidos, los posibles informes sobre la conversación entre Trump y Xi y la decisión del Comité de Política Monetaria (MPC) sobre los tipos de interés en Polonia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Eventos macro del día Todo el día, Polonia : Decisión sobre los tipos de interés. Previsión: 5,75%. Anterior: 5,75%.

09:50 : Francia - Datos del PMI de servicios de enero: Previsión: 48,9. Anterior: 49,3

09:55 : Alemania - Datos del PMI de servicios de enero: Previsión: 52,5. Anterior: 51,2

10:30 : Reino Unido - Datos del PMI de servicios de enero: Previsión: 51,2. Anterior: 51,1

14:15 : EE. UU. - Datos del ADP de enero: Previsión: 150.000. Anterior: 122.000.

16:00 : EE. UU. - Datos del PMI y del ISM de servicios de enero. Previsión: 54,3. Anterior: 51,1

16:30 : EE. UU. - Datos de inventarios de petróleo. Previsión: 3,25 millones. Anterior: 3,46 millones.

