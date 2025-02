Alphabet sube un 2%, alcanzando un nuevo máximo histórico antes del informe de beneficios de hoy📈

Alphabet Inc.聽presentar谩 hoy su esperado informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024 despu茅s del cierre del mercado, con un sentimiento mayormente alcista entre los inversionistas. La acci贸n ha subido m谩s de 42% interanual, recientemente tocando m谩ximos hist贸ricos, y los analistas siguen optimistas sobre el crecimiento continuo en publicidad, servicios en la nube e innovaci贸n en IA. Los inversionistas esperan ver "monetizaci贸n de IA" en el negocio principal de anuncios digitales de Alphabet, con un impacto positivo en las ganancias netas, similar a Meta Platforms. El informe de beneficios ser谩 un factor determinante para el sector tecnol贸gico, particularmente despu茅s de los s贸lidos resultados de Meta y la creciente competencia en IA con Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN). Si la monetizaci贸n de IA y los ingresos en la nube cumplen o superan las expectativas, Alphabet podr铆a extender su impulso alcista. Tambi茅n el sector de anuncios digitales estar谩 en la mira como un 谩rea clave de monetizaci贸n r谩pida de IA. Sin embargo, cualquier indicio de desaceleraci贸n en el crecimiento de los anuncios o un aumento en los costos de IA podr铆a generar una correcci贸n. Con Google impulsando IA, la nube y la publicidad, la pregunta es si Alphabet continuar谩 su rally o si las preocupaciones sobre costos de IA pesar谩n en el sentimiento de los inversionistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los inversionistas tambi茅n esperan comentarios de la empresa sobre sus riesgos legales relacionados con China y Europa. Expectativas para los beneficios del Q4 de Alphabet Ingresos: Se espera que alcancen $96,6 mil millones, Ingresos: Se espera que alcancen $96,6 mil millones, marcando un aumento del 12% interanual.

Beneficio por acci贸n (BPA): Los analistas proyectan $2,12 por acci贸n, un salto del 29% desde los $1,64 del a帽o pasado.

Ingreso neto: Se espera que sea de $26,2 mil millones, significativamente por encima de los $20,7 mil millones de hace un a帽o.

Ingresos por publicidad y YouTube: Los inversionistas buscan se帽ales de fortaleza en el gasto publicitario, particularmente en YouTube, que super贸 los $50 mil millones en ingresos anuales por anuncios y suscripciones en el 煤ltimo trimestre.

Computaci贸n en la nube: Google Cloud sigue siendo un motor de crecimiento, compitiendo con AWS y Azure, y se espera que entregue otro trimestre con expansi贸n de ingresos a doble d铆gito. El factor IA: ventaja competitiva o costos crecientes Alphabet sigue en transformaci贸n con IA, lo que impulsa tanto el crecimiento como las preocupaciones por costos. El lanzamiento de Gemini 2.0, el modelo de IA m谩s avanzado de Google, posiciona a la empresa como un l铆der en IA generativa. El CEO Sundar Pichai ha fijado la meta de alcanzar 500 millones de usuarios de Gemini para 2025, lo que demuestra la apuesta agresiva de Alphabet en servicios de IA.

Sin embargo, la emergencia de la startup china DeepSeek, que ofrece IA de alto rendimiento a menores costos, ha generado preocupaciones sobre la eficiencia del capital y el gasto de Alphabet en la carrera de IA. Si bien la inversi贸n en IA impulsa el crecimiento a largo plazo, los inversionistas estar谩n atentos a los comentarios de la compa帽铆a sobre m谩rgenes de ganancia y control de costos.

Wall Street se mantiene optimista,聽15 de 19 analistas califican GOOGL como "compra", con un precio objetivo promedio de $219, lo que implica un 7% de potencial de alza desde los niveles actuales. Jefferies mantiene un precio objetivo de $235, citando la recuperaci贸n de los ingresos publicitarios y la s贸lida demanda en la nube. Alphabet ha superado las expectativas de ganancias en los 煤ltimos cuatro trimestres, lo que en varias ocasiones ha llevado a alzas en la acci贸n tras los informes de resultados. Alphabet Las acciones de Alphabet fluct煤an cerca de su m谩ximo hist贸rico, subiendo un 2% antes del informe de beneficios de hoy. 聽 Fuente: xStation5

