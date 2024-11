Trump impacta en los mercados bursátiles

El efecto de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales hizo que la sesión de ayer en Wall Street terminara con importantes avances en todos los índices bursátiles. El Russell 2000 fue el que más subió, con un 5,84% en el día. Al mismo tiempo, el Nasdaq subió un 2,95%, el Dow Jones un 3,57% y el S&P 500 un 2,53%. Las acciones de China y Hong Kong también están teniendo un avance a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre la presidencia de Trump y las expectativas de nuevos programas de estímulo para la economía. En el momento de la publicación, el A50 de China está sumando un 2,3% en el día. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado alcista de las criptomonedas, que llevó al Bitcoin a nuevos máximos históricos hoy, está decayendo un poco. Bitcoin está cayendo actualmente un 1,2%, sin embargo, Ethereum reanudó el recorrido alcista y sube un 3% hoy. La atención se centra hoy en los bancos centrales La atención de los inversores se centra hoy en la decisión clave de la Fed a las 20:00. Se cree que la Reserva Federal decidirá recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, reanudando así el ciclo de flexibilización monetaria que ya ha comenzado. Como es habitual, a las 20:30 conoceremos los comentarios de Jerome Powell, que iniciará la rueda de prensa tras la decisión. Sin embargo, ese no es el final de las decisiones de los bancos centrales por hoy, ya que Norges Bank, Sveriges Riksbank, CNB y BoE presentarán sus nuevas decisiones Otras noticias de la mañana En general, las monedas de las Antípodas son las que mejor se comportan al comienzo de la sesión del jueves, mientras que el dólar y el euro experimentan una corrección a la baja. Por la mañana, el par EUR/USD intenta recuperarse tras la caída histórica de ayer. El par de divisas clave oscila cerca de la zona de 1,074. Al mismo tiempo, el USD/JPY se mantiene por encima del nivel de 154,00. Hoy, los futuros basados ​​en índices bursátiles apuntan a seguir sumando en EE. UU., a pesar del sentimiento más débil en Europa, donde los futuros están experimentando caídas por el momento. El contrato del Nasdaq está subiendo actualmente un 0,27%, mientras que los futuros del DAX y el CAC40 bajan un 0,25% y un 0,2%, respectivamente. En el mercado de materias primas, no estamos viendo movimientos excesivos de precios hoy. El Gas Natural está subiendo cerca del 0,8%. Al mismo tiempo, el crudo WTI cotiza plano, el oro baja un 0,14% y la plata cae un 0,4%. Mapa de calor de la volatilidad observada actualmente en el mercado de divisas. Fuente: xStation

