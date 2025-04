Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ha publicado sus resultados mensuales y trimestrales estimados. La compañía reportó un aumento interanual del 42% en sus ingresos en el primer trimestre de 2025, impulsado por la creciente demanda de servidores de IA y teléfonos inteligentes. Este crecimiento, el más rápido desde 2022, se debió en parte al acaparamiento de productos electrónicos en almacenes estadounidenses por parte de los fabricantes antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses a principios de abril. Como resultado, podríamos observar una desaceleración del crecimiento en los próximos meses. Los ingresos de TSMC se disparan Entre enero y marzo, los ingresos de TSMC ascendieron a 839.250 millones de dólares taiwaneses (unos 25.500 millones de dólares), superando las expectativas de los analistas de 830.500 millones de dólares taiwaneses. Solo en marzo, además, los ingresos aumentaron un 46,5 % interanual, hasta los 285.960 millones de dólares taiwaneses. El aumento de la demanda también fue evidente entre los consumidores estadounidenses, que adquirieron masivamente los últimos iPhones de Apple ante posibles subidas de precios relacionadas con los aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil TSMC, proveedor de chips para gigantes tecnológicos como Apple, Nvidia y AMD, publicará sus resultados completos del primer trimestre el 17 de abril. Los inversores están atentos a las posibles revisiones de la compañía a sus previsiones de ingresos y gastos de capital para todo el año en respuesta a la incertidumbre global y al posible efecto moderador de la política comercial estadounidense. TSMC ganó casi un 12,30 % hasta los 158 dólares por acción tras el repunte de ayer, antes de las estimaciones. Fuente: xStation 5

