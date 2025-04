Los índices mundiales vuelan después de que Donald Trump haya suspendido durante 90 días los aranceles recíprocos para sentarse a negociar. Esto ha supuesto una inyección de optimismo y en estos momentos hay acciones españolas que tenemos que vigilar muy de cerca. ¿Cuáles son las 5 acciones a seguir en los próximos días? Os recordamos que en XTB tenéis los primeros 100.000 euros de negociación mensual sin comisión de compra ni de venta para acciones y ETFs. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Las acciones de Nvidia están de vuelta? Las acciones de Nvidia (NVDA.US) vuelven a estar en el punto de mira y a pesar del ascenso de ayer todavía pueden tener importantes subidas. El motivo es claro: si se descarta el escenario de recesión global, también se descarta el de recortes de las inversiones en IA por parte de las grandes tecnológicas americanas y por tanto Nvidia podrá seguir disfruntando en el corto plazo de increíbles crecimientos. En ese contexto, es probable que las acciones de Nvidia vuelvan a despegar, ya que las caídas de este 2025 se debían principalmente a esos miedos y la dependencia de la compañía a un puñado de clientes muy concreto que podía empezar a recortar su capex. Este potencial a corto plazo se basa en que Nvidia sigue y seguirá siendo al menos durante uno o dos años imbatible en el diseño de GPUs orientadas a la IA. Las acciones de Nvidia siguen dejándose un 17% en 2025 a pesar del rebote de ayer de un 18% tan solo en unas horas. Fuente: Plataforma de XTB Las acciones de TSMC se disparan sin hacer ruido Las acciones de Taiwan Semiconductor (TSM.US) pueden despegar en este 2025 por su exposición al ciclo económico en parte de sus chips y por su capacidad de fabricar los mejores chips para la IA. Si bien decíamos que Nvidia era la mejor diseñadora de GPUs, TSMC es la mejor fabricante de estos chips y tiene una cuota de mercado estimada para los chips de 3 y 5 nanómetros (los más especializados) del 90%. A esto se le suma que a pesar de las dudas de comienzos de año, la compañía ha conseguido aumentar sus ingresos en el primer trimestre de 2025 en un 46,5% frente al mismo trimestre del año anterior, lo que demuestra la dependencia del sector de TSMC. Además, Taiwán se librará de momento de esos aranceles "recíprocos" y es probable que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos antes de que vuelvan a entrar en vigor. Fuente: Plataforma de XTB Las acciones de Nike comienzan un sprint Las acciones de Nike (NKE.US) serán otra de las grandes beneficiadas de esta tregua arancelaria. La compañía estaba sufriendo una ralentización de la demanda en su sector, que se le sumó su dependencia de Vietnam, Indonesia y China, donde producen el 50%, 27% y 18% de sus zapatillas (65% de sus ingresos). Con la paralización de los aranceles, ya no solo tendrá que contraer sus márgenes para seguir vendiendo, sino que podríamos ver una reactivación de la demanda por un aumento del optimismo de los consumidores. El sector sigue siendo desafiante ya que sus problemas de inventarios continuarán hasta al menos mitad del 2026, pero la imagen de marca de Nike sigue siendo fuerte y está en posición de recuperar cuota de mercado en un contexto de expansión. Fuente: Plataforma de XTB

Los relojes vuelven a estar de moda: las acciones de Watches of Switzerland también El mercado americano es uno de los que mayor potencial de crecimiento tiene para el sector de los relojes de lujo y también para WOSG (WOSG.UK), debido a que aunque en términos absolutos es el mayor importador a nivel mundial, el gasto per cápita en relojes es de tan solo 30$, frente a los 70$ de mercados más maduros como Reino Unido. En este escenario, WOSG está enfocando sus planes de crecimiento en Estados Unidos y se beneficiará de la paralización de los aranceles, ya que aunque se trata de un minorista entre las grandes marcas y los clientes, estaba expuesto al riesgo de recesión. Esto posiblemente frenaría el aumento del gasto per cápita en relojes de lujo, lo que también impactaría a WOSG. Sin embargo, el nuevo escenario abre la posibilidad de que sus planes puedan seguir en marcha y tan solo hoy sus acciones ya suben un 12%. Fuente: Plataforma de XTB Las acciones de IAG despegan de nuevo Las acciones de IAG (IAG.ES) retoman el vuelo y comienzan su nueva escalada. El grupo de aerolíneas se enfrentaba a un escenario de recesión y por tanto reducción del turismo, pero este nuevo escenario puede impulsar de nuevo la confianza del consumidor y es probable que se vayan retomando los planes de viajes, sobre todo por parte de los clientes estadounidenses. En ese sentido, podrá seguir ejecutando con British Airways su estrategia de reducción de retrasos y cancelaciones, lo que supondrá un empujón extra para sus cuentas teniendo en cuenta que además se trata de la principal marca de la compañía que realiza trayectos a Norteamérica. Fuente: Plataforma de XTB

Bonus track: Las acciones de Banco Sabadell en el punto de mira Ante la incertidumbre, se comenzaba a poner en duda la OPA de BBVA a Banco Sabadell (SAB.ES). Sin embargo, con el despegue de las acciones de Banco Sabadell empezamos de nuevo a cuestionar incluso si el precio de la OPA es el adecuado. En ese sentido, las acciones de Sabadell son más volátiles que las de BBVA hy si los repuntes son mucho más fuertes podríamos ver de nuevo esa pregunta encima de la mesa. Fuente: Plataforma de XTB





