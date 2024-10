Ueda defiende la voluntad del Banco de Japón de subir los tipos de interés 🏛️

El BOJ mantuvo los tipos de interés a corto plazo sin cambios en el 0,25%, en línea con las expectativas generalizadas, manteniendo ahora una actitud cautelosa con respecto al ajuste monetario. Sin embargo, por otro lado, el tono ligeramente más agresivo de los comentarios del gobernador Kazuo Ueda está sentando las bases para futuras alzas de tasas en Japón. Ueda mantuvo una postura agresiva sobre la política monetaria planificada en Japón. El banquero comunicó que los datos recientes confirman que la economía está creciendo en línea con las previsiones, lo que sugiere que el BoJ tiene la intención de aumentar las tasas de interés. Esto fue confirmado por el propio Ueda, quien agregó que no había cambios en la postura sobre el aumento de las tipos si la economía se mantiene en la trayectoria prevista por el banco. Kazuo Ueda concluyó la declaración con una mención del aumento de los salarios, que impulsará el consumo privado en el País de los Cerezos en Flor y, por lo tanto, incitará al BoJ a aumentar su pronóstico para la inflación subyacente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

