Wall Street cierra por el Día de Acción de Gracias

Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con caídas. El DJIA retrocedió un 0,3%, el S&P 500 cayó casi un 0,4% y el Nasdaq 100 cedió un 0,85%, en una ola de caídas en los sectores de semiconductores y software, con Dell desplomándose un 10%. Las acciones de BlackRock subieron al finalizar la sesión bursátil. El mercado de valores de EE. UU. cierra hoy debido al festivo por Acción de Gracias. Sin embargo, las operaciones de futuros de EE. UU. se abrirán en horario reducido. Por su parte, los futuros europeos suben ligeramente antes de la apertura del mercado de valores europeo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado asiático

Las acciones chinas cotizan a la baja, con el Hang Seng cayendo más del 1%. Los inversores dudan sobre la salud de la economía antes de la cumbre económica decisiva de la Conferencia Central de Trabajo Económico de China del próximo mes. El ASX, índice de referencia de Australia, ha subido un 0,4%, y el Nikkei de Japón sube más de medio punto.

Las acciones de los fabricantes de chips japoneses como Advantest subieron tras los informes de que Estados Unidos está considerando límites menos restrictivos de lo esperado a las ventas de equipos semiconductores de memoria de IA a China. Bancos centrales

El Banco de Corea del Sur redujo los tipos en 25 puntos básicos al 3% (los mercados esperaban que los tipos se mantuvieran sin cambios en el 3,25%). Los gastos de capital del sector privado en Australia aumentaron un 1,1% en el tercer trimestre frente al 1% previsto y la caída del 2,2% del trimestre anterior. Silk del RBNZ indicó que un recorte de 25 o 50 puntos básicos es posible en febrero. El banco asume una posible pausa en el ciclo de flexibilización y espera una política monetaria "ligeramente restrictiva" en 2025. El NZD/USD retrocede hoy un 0,1%. Otros mercados Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses caen, siguiendo los movimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los inversores buscan un "refugio seguro" en los valores del gobierno estadounidense, lo que se ha traducido en una caída de 4 puntos básicos en el rendimiento a 10 años al 4,26%.

El eur/usd cae un 0,2% presionado por un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense. Christine Lagarde destacó que el aumento de los aranceles es negativo para la economía global a largo plazo, mientras que a corto plazo podría causar un ligero aumento de la inflación. El petróleo cae ligeramente y el Gas Natural rebota después de la venta masiva de ayer. Al mismo tiempo, el Bitcoin borra parte de las subidas de ayer y se establece en los 95.500$. Sin embargo, el sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo positivo. Se espera que Donald Trump considere al ex miembro de la SEC Atkins como el nuevo presidente de la comisión, lo que la industria recibe de forma positiva al ver las conexiones comerciales de Atkins con la industria blockchain (con presencia en Token Alliance desde 2017).

