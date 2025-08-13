Leer más
XZMJ.DE

XZMJ.DE - ETFs

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS (Acc, EUR)
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestras sección de noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Opere CFDs sobre XZMJ.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS (Acc, EUR)
-
-
-
-
-
TOP INSTRUMENTOS

Consulte más instrumentos

Todos los ETF CFDs

Tus inversiones siempre contigo

con nuestra multipremiada e intuititva APP

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestras sección de noticias

☕ Confianza del consumidor en Colombia alcanza...

13 de agosto de 2025

El Dólar Cae por Expectativas de Recorte...

13 de agosto de 2025

El índice Hang Seng sube un 2,6% 📈 Acciones...

13 de agosto de 2025
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en CFDs sobre ETFs con XTB?

1. Abre una cuenta

Rellena el formulario y adjunta tus documentos.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elige entre más de 20+ CFDs de materias primas y más de 10100+ instrumentos.

Entra al mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra app totalmente gratis

2. Abre una cuenta

Rellena el formulario y adjunta tus documentos.

3. Deposita en tu cuenta y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué operar en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos constantemente en el desarrollo de nuestra plataforma de negociación patentada para asegurarnos de que se adapte a todas sus necesidades. Disponible en versiones de escritorio y móvil.

Regulación

Somos parte de uno de los Brokers de bolsa más grandes del mundo, regulado por varias autoridades supervisoras de renombre. También vale la pena señalar que los fondos de los clientes de XTB se mantienen en cuentas segregadas, lo que significa que están separados de los fondos de la empresa.

Atención al Cliente en varios idiomas y de gran calidad.

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

TOP INSTRUMENTOS

Consulte más instrumentos

Todos los ETF CFDs
Educación

Explora una amplia base de conocimientos

¿Por qué elegir el CFDs sobre el Oro?

1 minute(s) CFDs

¿Qué es el Apalancamiento Financiero?

1 minute(s) Glosario

¿Qué es el trading con CFDs?

3 minute(s) Glosario
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Un CFD de ETF (Exchange-Traded Fund) es un derivado financiero que permite a los inversores especular sobre el movimiento del precio de un ETF determinado sin poseerlo realmente. Un CFD de ETFs funciona rastreando el precio del ETF subyacente y permitiendo a los inversores operar con la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. El inversor no es propietario del ETF, sino que celebra un contrato con el broker para pagar o recibir la diferencia de precio según la dirección de su operación.

La negociación de fondos cotizados en bolsa (ETF) mediante CFD ofrece a los inversores flexibilidad y acceso a una amplia gama de mercados globales y clases de activos. Con la negociación de CFD de ETFs, los inversores y traders pueden especular sobre los movimientos del mercado en cualquier dirección al ir en largo (comprados) para beneficiarse de movimientos de precios al alza ,o cortos (vendidos) para beneficiarse de los movimientos a la baja. Además, los CFD ofrecen la capacidad de invertir utilizando el apalancamiento financiero, lo que significa que los traders pueden acceder a posiciones más grandes de lo que podrían con sólo su propio capital, amplificando las ganancias potenciales pero también magnificando las pérdidas potenciales. La inversión en CFDs sobre ETFs también conlleva riesgos significativos que los traders deben tener en cuenta. El mercado de ETF CFD puede estar sujeto a fluctuaciones de precios significativas, lo que puede resultar en pérdidas rápidas y sustanciales si no se gestiona adecuadamente. Además, la capacidad de operar con margen puede ser un arma de doble filo, ya que puede amplificar las ganancias potenciales pero también aumentar las pérdidas potenciales.

El apalancamiento es una característica en la inversión de CFDs sobre ETFs que permite a los inversores concluir transacciones por cantidades mucho más altas que el capital realmente invertido. Multiplica el poder adquisitivo del capital depositado en el Margen, permitiendo realizar operaciones superiores al valor del depósito. Potencialmente puede aumentar los rendimientos de una inversión, pero también puede aumentar el riesgo de pérdida si la inversión no se comporta como se esperaba.

Sí, puede vender o entrar en corto en CFDs sobre ETF. Los contratos por diferencia le permiten especular tanto con precios alcistas como bajistas; yendo largo (comprando) en ETF si espera que aumenten en valor, o yendo corto (vendiendo) ETFs que espera que disminuyan en valor. Cabe señalar que, en teoría, la venta en corto tiene un potencial de pérdida ilimitado.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo