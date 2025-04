3 piețe de urmărit (11.04.2025)

A doua săptămână a lunii aprilie a fost caracterizată de o volatilitate semnificativă a pieței, marcată inițial de intrarea indicilor americani pe o piață descendentă, urmată de una dintre cele mai puternice ședințe înregistrate de Wall Street după anunțarea unei suspendări de 90 de zile a tarifelor reciproce, cu excepția celor aplicate Chinei. În prezent, conflictul comercial dintre SUA și China a atins un punct critic, ceea ce face ca orice știre privind tarifele și acordurile potențiale să fie extrem de importantă pentru direcția pieței în perioada premergătoare Paștelui. Alături de această problemă, participanții la piață așteaptă date macroeconomice cheie, inclusiv cifrele privind PIB-ul din China și decizia Băncii Centrale Europene privind rata dobânzii. În consecință, investitorii ar trebui să se concentreze în special pe aceste trei piețe în această săptămână: EURUSD, CHN.cash și GOLD. EURUSD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perechea valutară EURUSD a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ca urmare a îngrijorărilor considerabile cu privire la sănătatea economiei SUA și la fuga de capital asociată. Investitorii caută refugiu în active sigure, inclusiv obligațiuni europene. Randamentele acestor instrumente sunt în scădere, parțial în anticiparea unei reduceri a ratei dobânzii de către BCE joia următoare. Se preconizează că banca centrală va reduce dobânda cheie cu 25 de puncte de bază, până la 2,25%, proiecțiile pieței indicând noi reduceri până la 1,75% până la sfârșitul anului. În ciuda așteptărilor puternice privind continuarea relaxării monetare din partea BCE, euro ar putea continua să găsească sprijin în cazul în care tensiunile dintre SUA și China nu reușesc să scadă. CHN.cash Datele recente publicate în a doua săptămână a lunii aprilie au arătat că indicele prețurilor de consum (CPI) din China a indicat că țara a intrat într-o stare de deflație în martie. Atenția se îndreaptă acum către publicarea cifrelor privind PIB-ul Chinei pentru primul trimestru din 2025, care va avea loc în cursul sesiunii de tranzacționare asiatice de miercuri. Se anticipează că datele vor arăta o ușoară decelerare comparativ cu Q4 2024, prognozele de consens indicând o creștere anuală de 5,2%, în scădere de la 5,4%. Cu toate acestea, mulți economiști susțin că rata de creștere reală ar putea fi mai apropiată de intervalul 3-4%. Este demn de remarcat faptul că, în ciuda războiului comercial intens - tarifele americane ar fi de 145%, iar tarifele de retaliere chineze de 125% - indicii bursieri chinezi au recuperat pierderile. Se speculează că China și-ar putea reduce deținerile de titluri de trezorerie americane, canalizând potențial fondurile către piața internă. De asemenea, s-a observat o întărire a yuanului chinezesc. Cu toate acestea, sentimentul pieței față de activele chineze va rămâne dictat în principal de evoluția relațiilor comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii. GOLD Metalul prețios a atins maxime fără precedent, depășind în mod decisiv pragul de 3.200 de dolari pe uncie. Rentabilitatea aurului de la începutul anului până în prezent se situează acum la un nivel impresionant de 22%. Ca răspuns, firmele de investiții își revizuiesc în creștere previziunile pentru sfârșitul anului, unele proiecții sugerând că prețurile ar putea depăși 4.000 de dolari pe uncie. În prezent, aurul este considerat principalul activ de refugiu pentru capital, în special având în vedere vânzarea semnificativă observată pe piața titlurilor de trezorerie americane, pe fondul incertitudinii profunde generate de războiul comercial în curs.

