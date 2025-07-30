Fenomenul câștigurilor Meta: creșterea absolută depășește toate așteptările

Meta a înregistrat rezultate absolut spectaculoase pentru trimestrul al doilea al anului 2025, depășind așteptările pentru aproape toți indicatorii cheie. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 10% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, semnalând potențiale noi maxime istorice. Acesta este al 12-lea trimestru consecutiv în care Meta depășește așteptările privind veniturile, subliniind o strategie de creștere consistentă alimentată de investiții în inteligența artificială.

Cifre financiare cheie comparativ cu așteptările

EPS: 7,14 USD față de 5,89 USD așteptat (+1,25 USD, 21% peste așteptări)

Venituri: 47,52 miliarde USD față de 44,83 miliarde USD așteptat (+2,69 miliarde USD, 6% peste așteptări)

Venituri din publicitate: 46,56 miliarde de dolari față de 44,07 miliarde de dolari (o creștere de 2,49 miliarde de dolari, cu 6% peste așteptări)

Marja operațională: 43% față de 38,3% (o creștere de 4,7 puncte procentuale)

Venituri operaționale: 20,44 miliarde de dolari față de 17,24 miliarde de dolari (o creștere de 3,20 miliarde de dolari, cu 19% peste așteptări)

Indicatori cheie de publicitate

Creșterea impresiilor publicitare: 11% față de anul precedent, față de 6,9% estimat

Creșterea prețului mediu pe reclamă: 9% față de anul precedent, față de 7,6% estimat

Utilizatori activi zilnic (DAU): 3,48 miliarde, față de 3,42 miliarde estimat (60 de milioane peste estimări)

Necunoscuta cheie – Reality Labs

Venituri: 370 milioane USD față de 386 milioane USD prognoză (-16 milioane USD, singura dezamăgire semnificativă, dar neglijabilă având în vedere rezultatele foarte bune înregistrate la toate celelalte cifre)

Pierdere operațională: 4,53 miliarde USD față de 4,86 miliarde USD prognoză (pierderea s-a redus față de previziuni, dar încă nu se întrevede o cale clară către profitabilitate)

Alți indicatori cheie

Venituri din familia de aplicații: 47,15 miliarde de dolari față de 44,48 miliarde de dolari (o depășire de 2,67 miliarde de dolari)

Venituri operaționale ale familiei de aplicații: 24,97 miliarde de dolari față de 22,16 miliarde de dolari (o depășire de 2,81 miliarde de dolari)

Cheltuieli de capital (CapEx) în Q2: 17,01 miliarde de dolari (creștere semnificativă de la an la an pentru investițiile în AI)

Creșterea numărului de angajați: 7% față de anul precedent, până la 75.945 de angajați

Creștere absolut fenomenală a activității de publicitate

Cea mai mare surpriză din aceste rezultate este starea absolut fenomenală a activității de publicitate a Meta. Compania nu numai că și-a menținut ritmul de creștere, ci l-a accelerat, demonstrând că investițiile masive în inteligența artificială se traduc într-adevăr în beneficii comerciale tangibile. O creștere anuală de 11% a impresiilor publicitare, combinată cu o creștere de 9% a prețurilor publicitare, este o combinație pe care analiștii nu au anticipat-o la o astfel de intensitate.

Ceea ce este deosebit de impresionant este faptul că Meta a obținut aceste rezultate într-un context în care multe platforme se confruntă cu provocări legate de saturarea pieței publicitare. În același timp, platforma lui Zuckerberg demonstrează că, datorită algoritmilor bazati pe inteligență artificială, poate genera simultan mai multe impresii și poate justifica prețuri mai mari pentru agenții de publicitate. Mai mult, compania implementează reclame într-un număr tot mai mare de aplicații, ceea ce indică un potențial de creștere în viitor.

Profitabilitate la niveluri record

O marjă operațională de 43% este un rezultat care depășește cele mai optimiste așteptări ale analiștilor. Și mai impresionant este faptul că Meta a obținut această profitabilitate într-un trimestru în care a cheltuit o sumă record de 17,01 miliarde de dolari pentru investiții de capital, în principal legate de infrastructura de AI. Acest lucru demonstrează eficiența operațională excepțională a companiei și capacitatea sa de a genera fluxuri de numerar care să finanțeze creșterea viitoare. Un aspect crucial pentru investitori este faptul că cheltuielile de capital mai mari sunt pe deplin justificate de creșterea cererii din partea aplicațiilor.

Venitul operațional de 20,44 miliarde de dolari, depășind așteptările cu aproape 19%, demonstrează scalabilitatea modelului de afaceri al Meta. Fiecare dolar suplimentar din venituri se traduce în mult mai mult de un dolar din profitul operațional, ceea ce este visul oricărui investitor care caută companii cu un levier operațional ridicat.

Reality Labs – încă o problemă majoră, dar cu o rază de speranță

Reality Labs rămâne cea mai mare problemă pentru investitori, dar situația pare să se stabilizeze, deși o rezolvare completă a problemei este încă foarte îndepărtată. Deși veniturile de 370 de milioane de dolari au fost ușor dezamăgitoare în comparație cu cele 386 de milioane de dolari preconizate, pierderea operațională s-a dovedit a fi mai bună decât previziunile cu peste 300 de milioane de dolari. O pierdere anuală de aproximativ 18 miliarde de dolari, deși încă enormă, este mai mică decât scenariile pesimiste anterioare, care previzionau pierderi anuale de 20 de miliarde de dolari.

Va fi crucial să observăm dacă Meta va prezenta o cale concretă către profitabilitate pentru acest segment în trimestrele următoare sau dacă va continua să fie tratat ca o investiție pe termen lung în viitor, fără obiective financiare clare. Investitorii cred însă că, similar cu publicitatea, compania va reuși să transforme realitatea augmentată în profituri mai mari.

Previziuni optimiste pentru viitor

Venituri în Q3 2025: 47,5-50,5 miliarde de dolari față de consensul de 46,2 miliarde de dolari (valoarea medie depășește consensul cu aproximativ 6%)

Cheltuieli de capital în exercițiul financiar 2025: 66-72 miliarde de dolari (reduse de la 64-72 miliarde de dolari anterior)

Cheltuieli pentru anul fiscal 2025: 114-118 miliarde de dolari (reduse de la 113-118 miliarde de dolari)

Avertisment: creșterea din trimestrul IV al anului 2025 va fi mai lentă decât în trimestrul III (efect de bază)

Meta a prezentat previziunile pentru trimestrul III 2025, care depășesc din nou așteptările pieței. Compania anticipează venituri foarte puternice, iar un aspect interesant al previziunilor este reducerea cheltuielilor de capital. Anterior, investitorii se temeau că o creștere fără o creștere corespunzătoare a productivității ar indica doar o inflație a costurilor. Reducerea previziunilor privind cheltuielile de capital poate semnala un control mai bun al costurilor, deși limita inferioară a crescut, indicând continuarea investițiilor masive în infrastructura de AI.

Provocări și riscuri la orizont

Meta este transparentă cu investitorii cu privire la provocările semnificative care ar putea afecta rezultatele viitoare. Deosebit de îngrijorătoare sunt avertismentele privind situația reglementării în Uniunea Europeană, unde Comisia Europeană ar putea impune modificări suplimentare ale modelului de reclame mai puțin personalizate. După cum recunoaște chiar compania, acest lucru ar putea „afecta în mod semnificativ veniturile din Europa încă din trimestrul al treilea”.

În plus, directorul financiar avertizează asupra accelerării creșterii cheltuielilor în 2026, în principal din cauza creșterii costurilor de amortizare a infrastructurii extinse de AI și a costurilor salariale pe întreg anul pentru angajații angajați în 2025. Acest lucru ar putea însemna o presiune asupra marjelor în anul următor, deși, având în vedere ritmul actual de creștere a veniturilor, compania ar trebui să fie în măsură să facă față.

Rezumat – Revoluția AI continuă să dea roade

Meta a prezentat rezultate care demonstrează fără îndoială că investițiile masive în inteligența artificială aduc beneficii tangibile pentru afaceri. Compania și-a demonstrat capacitatea nu numai de a-și menține poziția dominantă în segmentul rețelelor sociale, ci și de a monetiza în mod eficient tehnologiile viitoare.

Aceste rezultate poziționează Meta ca unul dintre cei mai bine plasați beneficiari ai revoluției AI dintre companiile de tehnologie. Combinația dintre profitabilitatea record, creșterea organică puternică și controlul eficient al costurilor, alături de investițiile masive în viitor, este un scenariu la care visează investitorii pe termen lung.

Având în vedere cel de-al 12-lea trimestru consecutiv în care a depășit așteptările și previziunile optimiste pentru perioadele viitoare, Meta își confirmă poziția ca unul dintre cei mai previzibile și profitabile motoare de creștere din sectorul tehnologic. De asemenea, este de remarcat faptul că, înainte de aceste rezultate, evaluarea companiei părea foarte atractivă în comparație cu alte companii Mag7. Compania înregistrează în prezent o creștere de aproximativ 9% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, ceea ce ar putea însemna noi maxime istorice în sesiunea de astăzi de pe Wall Street.



