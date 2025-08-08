3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (08.08.2025)

Deși tarifele ridicate aplicate majorității produselor străine în SUA au devenit realitate, turbulențele comerciale globale sunt departe de a se fi încheiat. Administrația Trump continuă să impună noi taxe asupra anumitor bunuri și amenință cu tarife din motive pur politice. Săptămâna aceasta marchează termenul limită pentru suspendarea tarifelor extrem de ridicate impuse Chinei, deși există o mare probabilitate ca negocierile să fie prelungite. În timp ce piața a fost impulsionată în principal de rezultatele financiare solide ale companiilor americane, atenția se îndreaptă acum către o posibilă întâlnire la nivel înalt între Trump și Putin pentru a discuta despre pacea în Ucraina. În consecință, săptămâna aceasta merită să urmărim piețe precum US500, GOLD și OIL. US500 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Câștigurile solide ale companiilor și potențialele scutiri de tarife pentru companiile care investesc și produc în SUA au impulsionat indicii americani către niveluri istorice. Atât US500, cât și US100 se află la mai puțin de 1% de maximele istorice. Sezonul raportărilor financiare este aproape de final, doar câteva companii mai mici din lista S&P 500 urmând să-și publice rezultatele săptămâna viitoare. Prin urmare, atenția pieței se va îndrepta către datele macroeconomice. Din perspectiva SUA, evenimentul cheie va fi publicarea marți a datelor privind inflația CPI, care vor oferi indicii cu privire la probabilitatea unei decizii a Fed în septembrie. În plus, vineri vom primi date privind vânzările cu amănuntul, încrederea consumatorilor și producția industrială. AUR Se pare că Statele Unite nu exclud importurile de aur de la tarife, ceea ce a dus la o reacție nervoasă a pieței la sfârșitul săptămânii trecute, împingând contractele futures către maxime istorice. Aurul a înregistrat performanțe solide pe fondul amenințării tarifelor americane, investitorii fiind reticenți în a-și mări rezervele în dolari. Marți este termenul limită pentru suspendarea tarifelor extrem de ridicate impuse Chinei. Deși este posibilă prelungirea negocierilor, nu se poate exclude posibilitatea ca, China să se confrunte și cu tarife secundare legate de măsurile împotriva Rusiei, care în prezent obține venituri în principal din exportul resurselor energetice. SUA au decis deja să impună tarife suplimentare de 25% Indiei pentru importul de petrol rusesc. PETROL Petrolul a înregistrat cea mai lungă serie de pierderi din acest an, în ciuda temerilor că tarifele secundare impuse de SUA Rusiei ar putea reduce oferta. Până în prezent, aceste tarife secundare au afectat doar India, dar nu se poate exclude luarea de măsuri suplimentare. Donald Trump s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin în Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre pace sau cel puțin despre un armistițiu în Ucraina. Aceasta va fi prima întâlnire la nivel înalt de acest gen și se așteaptă ca Trump să încerce să anunțe un succes major sau să amenințe cu presiuni puternice asupra Rusiei pentru a forța un acord de pace. Indiferent de rezultat, volatilitatea pe piața petrolului ar putea fi extrem de ridicată. Piața va fi atentă și la datele privind stocurile de țiței din SUA, care vor fi publicate miercuri, iar marți va fi publicat raportul lunar al OPEC.

