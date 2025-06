3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.06.2025)

Atacul israelian asupra Iranului a zguduit piețele petroliere și este un factor cheie care influențează sentimentul investitorilor de astăzi. Cu toate acestea, în săptămâna care urmează, mai multe bănci centrale importante urmează să își anunțe deciziile de politică monetară. Deși se așteaptă ca majoritatea să mențină ratele dobânzilor neschimbate, volatilitatea pe piețele valutare, de mărfuri și de acțiuni ar putea rămâne ridicată. Prin urmare, va fi interesant de urmărit GBP/CHF, GOLD și US500 după weekend. GBP/CHF Săptămâna care vine, Banca Angliei (BoE) și Banca Națională a Elveției (SNB) se numără printre băncile centrale care ar trebui să anunțe actualizări ale politicii monetare. Deși o reducere a ratei dobânzii de către BoE este puțin probabilă, banca a indicat că intenționează două reduceri până la sfârșitul anului. SNB, pe de altă parte, este cea mai probabilă să ajusteze ratele, din cauza scăderii semnificative a inflației și a aprecierii excesive a francului elvețian ca „refugiu sigur” la nivel mondial. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu nu se vor agrava și negocierile comerciale ale SUA vor rămâne intacte, GBP/CHF ar putea să-și revină după recentele scăderi. Cu toate acestea, în cazul unor evoluții negative, tendința descendentă ar putea persista. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil AUR Aurul continuă să fie o monedă refugiu importantă, alături de monede precum yenul japonez, francul elvețian și dolarul american. În prezent, acesta testează niveluri record și ar putea continua să crească dacă tensiunile dintre Israel și Iran se vor agrava. Pe termen lung, însă, direcția aurului va depinde de politica monetară. Miercuri, 18 iunie, Rezerva Federală va anunța decizia sa de privind rata dobânzii. Deși nu se așteaptă reduceri ale dobânzilor în iunie – și probabil nici în iulie –, datele recente privind inflația mai redusă și indicatorii mai slabi ai pieței muncii ar putea împinge Fed către un ton mai conciliant, ceea ce ar susține prețurile aurului. În schimb, dacă decizia Fed va întări dolarul, aurul ar putea corecta de la maximele istorice actuale. US500 Contractele futures pe S&P 500 s-au apropiat recent de maximele istorice, cu o variație de 2%, dar au înregistrat o corecție rapidă ca reacție la escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, deși a urmat o recuperare parțială în timpul sesiunii de la New York. Dacă SUA se abține de la o implicare militară directă, atenția investitorilor s-ar putea îndrepta din nou către perspectivele acordurilor comerciale și către sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea. Deși câștigurile rămân incerte din cauza noilor bariere tarifare, indicele a recuperat deja o mare parte din pierderile anterioare. US500 va lupta acum pentru a se menține peste pragul de 6.000 de puncte .

